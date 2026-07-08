Curtea Constituțională continuă miercuri să examineze constituționalitatea unor prevederi privind statutul juridic special al UTA Găgăuziei și din Codul electoral.

UPDATE 12:17 Vicepreședintele Adunării Populare răspunde la întrebările părților cu referire la textul sesizării.

UPDATE 11:33 S-a început examinarea sesizării din partea Adunării Populare din Autonomia Găgăuză. Vicepreședintele instituției prezintă textul sesizării.

UPDATE 10:05 Reprezentantul parlamentului răspunde la întrebările adresate de părți.

UPDATE 10:03 Ședința a început.

Ieri, Curtea Constituțională a început să examineze sesizarea ministerului Justiției privind organizarea alegerilor în Găgăuzia. Judecătorii au decis însă să analizeze împreună și o sesizare depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei, care contestă unele prevederi din noul Cod electoral.

Avocatul din partea Adunării Populare de la Comrat împreună cu vicepreședintele instituției, Gheorghe Leiciu, au venit la țedința de ieri cu două cereri prin care au solicitat ca examinarea sesizării ministerului justiției să fie suspendată. În prima dintre ele, aceștia au cerut ca textul sesizării să fie trimis mai întâi pentru analiză Comisiei de la Veneția.

În cea de a doua cerere, autoritățile din autonomie au solicitat ca mai întâi să fie analizată sesizarea depusă în această dimineață de Adunarea Populară privind verificarea constituționalității unor prevederi din codul electoral al Republicii Moldova. Mai exact, este vorba de denumirea organului local electoral, de fapt discrepanța care a dus la amânarea repetată a scrutinului pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare.

Completul Curții Constituționale a respins cele două cereri și a decis anexarea sesizării din partea autorităților găgăuze la cea de la ministerul justiției. Așa că timp de două zile, ieri și azi, magistrații Curții și-au propus să le examineze pe ambele și să vină ulterior cu decizia finală. Tot ieri a fost dezbătută sesizarea depusă de ministerul justiției, care a solicitat să fie verificat statutul special al Autonomiei în organizarea scrutinelor locale.

Vineri, deputații Adunării Populare din Autonomia Găgăuză au stabilit data de 15 noiembrie pentru alegerile regionale, în ciuda disputelor dintre Comrat și Chișinău privind organizarea scrutinului. Mandatul actualei Adunări Populare a expirat, însă alegerile au fost amânate de mai multe ori, după ce instanțele au anulat deciziile privind constituirea organului electoral al autonomiei.