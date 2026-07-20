Președintele Indiei, Droupadi Murmu, aflată în prima vizită oficială în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu. Cele două șefe de stat au discutat despre extinderea cooperării economice, investiții, energie, educație și sănătate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.

Maia Sandu a declarat că vizita președintei Indiei reprezintă un moment istoric pentru Republica Moldova și un semn de respect față de țara noastră și cetățenii săi.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Prima dată de la stabilirea relațiilor noastre diplomatice, acum 34 de ani, un șef de stat al Indiei vizitează țara noastră. Doamnă președintă, bine ați venit în Moldova”.

Șefa statului a menționat că în ultimii ani dialogul dintre cele două țări s-a intensificat, fiind reluate consultările politice bilaterale și inaugurată Ambasada Republicii Moldova la New Delhi.

Printre proiectele concrete discutate se numără accesul merelor moldovenești pe piața indiană, aderarea Republicii Moldova la Alianța Solară Internațională și cooperarea în domeniul energetic. Maia Sandu a remarcat rolul unei companii indiene în construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău, un proiect strategic pentru securitatea energetică a țării.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Vrem ca această relație să aducă rezultate concrete pentru oamenii noștri în comerț, investiții, energie, educație și sănătate”.

Maia Sandu a subliniat și interesul Republicii Moldova pentru atragerea investițiilor indiene în domeniul farmaceutic și pentru valorificarea experienței Indiei în producerea medicamentelor accesibile.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Relația dintre țările noastre înseamnă și legături între oameni. Circa 1.400 de studenți din India învață astăzi la universitățile noastre, cei mai mulți la medicină. Au fost încheiate negocierile asupra unui nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior, care va fi semnat în curând. Vrem să valorificăm și experiența Indiei în producerea medicamentelor accesibile și să atragem investiții farmaceutice în Republica Moldova”.

La rândul său, președintele Indiei, Droupadi Murmu, a declarat că vizita sa marchează un moment istoric în relațiile bilaterale și reflectă prietenia și încrederea dintre cele două state.

Droupadi MURMU, PREȘEDINTELE INDIEI: „Aceasta este prima vizită de stat a unui șef de stat indian în Republica Moldova. Acest eveniment marchează un moment istoric în relațiile noastre bilaterale. Am revizuit toate progresele realizate în ultimii ani și am căzut de acord să consolidăm și mai mult cooperarea noastră într-un domeniu vast de sectoare care sunt importante pentru creșterea, prosperitatea și bunăstarea oamenilor noștri.Cooperarea economică rămâne un pilon foarte important în parteneratul nostru. Noi am căzut de acord să promovăm comerțul, să consolidăm reziliența lanțurilor de furnizare și să încurajăm o implicare cât mai strânsă a comunităților de afaceri din țările noastre”.

Droupadi Murmu a anunțat că India intenționează să extindă schimburile academice cu Republica Moldova și să dubleze numărul de cursuri speciale și burse oferite profesioniștilor moldoveni.

În cadrul vizitei, Droupadi Murmu i-a oferit Maiei Sandu un bust al lui Mahatma Gandhi, simbol al luptei pașnice pentru independența Indiei.