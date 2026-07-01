Șefa statului, Maia Sandu, a anunțat un pachet de măsuri care prevede verificări mai stricte la numirea șefilor instituțiilor de stat, controale în toate întreprinderile de stat, reducerea și reorganizarea consiliilor de administrare, publicarea indicatorilor de performanță și a salariilor conducerii, precum și sancționarea tuturor persoanelor care au comis abuzuri. Acțiunile solicitate vin după scandalul de la MoldATSA, în care este implicată și una dintre verișoarele președintelui, Anastasia Taburceanu.

„Nu am știut de aceste abuzuri”

Maia Sandu a declarat că nu a cunoscut despre neregulile de la MoldATSA, însă a subliniat că acest lucru nu reprezintă o scuză.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Ceea ce s-a întâmplat la MoldATSA, dar și alte abateri de la bunul simț care s-au întâmplat, sunt incompatibile cu valorile mele și cu obiectivul nostru de a construi instituții europene. Înțeleg supărarea oamenilor, este legitimă și eu sunt supărată, probabil mai mult decât ceilalți”.

Totodată, aceasta a afirmat că faptul că o persoană din anturajul său este implicată în acest caz face situația și mai gravă.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate și risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate.”

Numirile în funcții-cheie vor fi înăsprite

Șefa statului susține că scandalul a scos la iveală o problemă sistemică privind numirea persoanelor în funcții de conducere. În acest context, Maia Sandu propune ca pentru ocuparea funcțiilor-cheie să devină obligatorii avizele SIS și CNA, verificarea experienței profesionale și solicitarea recomandărilor de la foștii angajatori.

Potrivit președintelui, dificultatea de a identifica persoane competente și integre a fost exploatată de „escroci”, iar această vulnerabilitate trebuie eliminată cât mai rapid.

Reforma întreprinderilor de stat

Maia Sandu a prezentat și o serie de măsuri care vizează administrarea întreprinderilor de stat. Printre acestea se numără:

-revizuirea tuturor consiliilor de administrare și reducerea numărului de membri;

-interzicerea participării unei persoane în mai multe consilii de administrare;

-reglementarea remunerației membrilor consiliilor;

-publicarea, la fiecare șase luni, a indicatorilor de performanță ai întreprinderilor de stat;

-listarea pachetelor minoritare ale unor întreprinderi la bursă pentru sporirea transparenței;

-publicarea anuală a rapoartelor financiare, a rapoartelor de audit, a remunerației conducerii și a rapoartelor privind achizițiile;

-divizarea Agenției Proprietății Publice în două entități, una responsabilă de întreprinderile cu potențial economic și alta de administrarea activelor pasive.

Președintele a mai anunțat că guvernul va efectua un control al tuturor întreprinderilor de stat, cu accent pe salarizare și achizițiile publice.

Solicitare către CNA și FISC

Maia Sandu a cerut instituțiilor abilitate să investigheze toate presupusele abuzuri, indiferent cine sunt persoanele vizate.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Vin cu o solicitare publică către Fisc, CNA și alte instituții relevante să verifice cu rigurozitate legalitatea acestor acțiuni și decizii, indiferent de partid, rudenie sau alte legături. Nimic nu poate fi paravan pentru justificarea abuzurilor, iar orice sumă obținută nemeritat sau prin abuz trebuie întoarsă statului. Toți cei care au greșit trebuie să răspundă”.

Totodată, ea a cerut Cancelariei de Stat să evalueze toate contractele de consultanță finanțate din asistență externă, pentru a verifica dacă acestea răspund necesităților instituțiilor și dacă livrează rezultate.

Mesaj către PAS: „Vom face o curățenie generală”

În finalul declarației, Maia Sandu a transmis un mesaj membrilor PAS, îndemnându-i să se asigure că toți reprezentanții formațiunii respectă valorile care au stat la baza înființării partidului.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.”

Președintele a adăugat că autoritățile trebuie să repare „toate breșele” din instituțiile statului și să restabilească încrederea cetățenilor în angajamentul de a construi „un stat corect și o țară liberă și europeană”.

PAS i-a retras calitatea de membru Anastasiei Taburceanu

În urma scandalului de la MoldATSA, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că partidul a decis retragerea calității de membru pentru Anastasia Taburceanu. Totodată, Biroul Permanent Național al formațiunii a votat excluderea din partid a lui Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică. De asemenea, Grosu a menționat că a cerut guvernului demisia lui Petru Bondari de la Metalferos, inclusiv o revizuire a salariilor mari din întreprinderi.

Scandalul de la MoldATSA poate afecta grav imaginea guvernării

Potrivit experților, scandalul de la MoldATSA, soldat cu mai multe demisii, ar putea afecta imaginea partidului de guvernare și scoate la iveală probleme mai vechi legate de numirile în funcții publice. Aceștia spun că reacțiile autorităților nu sunt suficiente, iar cazul ar trebui să ducă la schimbări reale în modul în care sunt administrate întreprinderile de stat.

Scandalul MoldATSA: Fostul șef și-ar fi înfrumusețat CV-ul

Scandalul de MolodATSA a pornit acum aproximativ două săptămâni, după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care se arată că Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în anul 2025. Potrivit investigației, acesta ar fi declarat că a obținut licența de pilot la o academie privată din Canada și că a activat timp de doi ani în calitate de pilot la compania Air Canada.

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La scurt timp distanță, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu ar fi anul acesta lunar un salariu, cu adaosuri, de 120 de mii de lei lunar. Pe 23 iunie, Taburceanu a anunțată ca pleacă din funcție și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției.

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Dumitru Vangheli, suspendat din funcție

Ulterior, Dumitru Vangheli a fost demis din funcția de director al întreprinderii Moldatsa. Decizia a fost luată pe 20 iunie de consiliul de administrație a întreprinderii pe motiv că nu mai are încredere în acesta. Totodată, Vangheli nici nu a confirmat, nici nu a negat că ar fi activat ca pilot la compania Air Canada, însă a scris că a urmat instruiri în domeniul aviației și a acumulat experiență în sectorul aviatic canadian, precizând că unele formulări din CV au fost „sumare”.

APP urmează să fie reorganizată

Ulterior, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice responsabilă de gestionarea întreprinderilor de stat, inclusiv de numirea șefului demis de la Moldatsa, va fi reorganizată „din temelie”, iar Corpul de Control al prim-ministrului a fost demis pe 24 iunie.

Demisii în urma scandalului MoldATSA

Ieri, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA. El a scris că angajarea fostului director în baza unui CV falsificat a afectat credibilitatea PAS și că își asumă responsabilitatea pentru faptul că el l-a recomandat pe fostul șef al companiei, fără să știe despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii. Radu Marian a recunoscut că a copilărit în aceeași curte cu Dumitru Vangheli, dar spune că nu au fost prieteni.

Ulterior, directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a anunțat și el demisia și a spus că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului director al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Acesta a afirmat că, deși politica salarială ținea de conducerea întreprinderii, amploarea deciziilor luate impunea un control mai atent din partea Agenției.

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