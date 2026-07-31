Republica Moldova și landul Bavaria vor consolida relațiile economice printr-o comisie interguvernamentală. Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu și premierul Bavariei, Markus Söder, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău. Oficialii au declarat că își doresc mai multe investiții germane în țara noastră și o implicare mai mare a companiilor bavareze în dezvoltarea economiei moldovenești.

Șefa statului a declarat că relația economică dintre Republica Moldova și Bavaria are deja o bază solidă. Potrivit acesteia, mai mult de jumătate dintre exporturile moldovenești către piața germană ajung în acest land.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „În 2025, exporturile noastre către acest land au crescut cu peste 50% față de anul precedent, ajungând la 73 de milioane de euro. Avem o bază solidă, dar există loc pentru mai bine, pentru mai mult”.

Președintele a menționat că Republica Moldova își dorește ca mai multe companii moldovenești să intre în lanțurile valorice bavareze, iar investitorii din Germania să descopere avantajele de a produce în țara noastră.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM:„Suntem tot mai integrați în piața europeană și putem oferi companiilor bavareze o platformă competitivă, aproape de principalele piețe ale Uniunii Europene”.

Potrivit șefei statului, cooperarea economică dintre Moldova și Bavaria poate contribui și la reconstrucția Ucrainei. Republica Moldova ar putea deveni o punte pentru companiile europene care vor participa la acest proces.

La rândul său, premierul Bavariei, Markus Söder, a declarat că noua comisie va consolida cooperarea în domenii precum economia, agricultura, inteligența artificială și medicina.

Markus SÖDER, PRIM-MINISTRUL LANDULUI BAVARIA:„În ceea ce privește investițiile în inteligență artificială, medicină și alte domenii tehnologice, noi suntem foarte puternici, iar aceasta ar putea fi o cooperare foarte bună și eficientă, cu scopul de a lega cât mai mult Moldova de Uniunea Europeană.”

Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova. În ultimii ani, sprijinul german a vizat dezvoltarea economică, consolidarea instituțiilor și securitatea energetică a țării.

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