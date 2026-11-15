80 de cazuri au fost prelucrate cu statut de incident, dintre care 56 au fost confirmate, în ziua alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Printre cele mai grave nereguli constatate de observatorii Promo-LEX se numără votarea în grup, transportarea organizată a alegătorilor, posibile acțiuni de monitorizare a participării la vot, dar și încălcarea secretului votului.

La Ceadîr-Lunga, o femeie i-ar fi indicat în repetate rânduri soțului cum să voteze, invocând probleme de vedere. Președintele BESV i-a propus folosirea unei lupe, însă aceasta nu s-a conformat și a fost ulterior îndepărtată.

Un alt caz a fost înregistrat la Vulcănești, unde două alegătoare s-au consultat în aceeași cabină în privința candidatului pentru care să voteze, fără ca membrii biroului electoral să intervină.

La Ceadîr-Lunga, trei persoane în etate au stat simultan în aceeași cabină de vot și nu s-au conformat nici după atenționările repetate ale membrilor BESV.

Secretul votului, încălcat inclusiv la votarea cu urna mobilă

Promo-LEX a documentat șapte cazuri de încălcare a secretului votului. Printre acestea se numără filmarea procesului electoral, evidența alegătorilor care au votat și neasigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea votului în secret.

La Ceadîr-Lunga, o reprezentantă a unui concurent electoral ar fi notat într-un carnet numele și prenumele alegătorilor, evidențiind cine a votat și cine nu s-a prezentat încă la urne.

La Spitalul raional Comrat, o pacientă a filmat procesul de vot, inclusiv alegătorii.

Nereguli au fost constatate și în cazul votării cu urna mobilă. La Chiriet-Lunga, membrii biroului electoral nu au utilizat cabina de vot mobilă, aceasta fiind lăsată în automobil. În consecință, opțiunea alegătorului putea fi văzută de alte persoane. Într-un caz, soția alegătorului a semnat în locul acestuia în liste și a aplicat ștampila, iar într-o altă situație fiul ar fi votat în locul mamei sale.

La Bugeac, membrii BESV nu au luat cabina mobilă atunci când s-au deplasat la domiciliul alegătorilor.

Misiunea de observare mai atrage atenția că, în toate cele trei proceduri de votare cu urna mobilă monitorizate, însemnul „Z” nu a fost aplicat în listele electorale înainte ca echipele să părăsească secția de votare, așa cum prevede instrucțiunea CEC.

Agitație electorală și persoane neautorizate în apropierea secțiilor

Alte trei cazuri au vizat agitația electorală interzisă în ziua scrutinului.

La Bugeac, trei bărbați ar fi abordat alegătorii care se îndreptau spre secția de votare, indicându-le pentru cine să voteze. Când observatorul Promo-LEX a încercat să-i fotografieze, aceștia ar fi avut un comportament agresiv și au părăsit ulterior zona.

La Ceadîr-Lunga, o alegătoare a strigat numele unui candidat în timp ce ieșea din secția de votare, iar la Vulcănești un alegător aflat în stare de ebrietate a declarat cu voce tare pentru cine a votat.

Alte zece incidente au vizat prezența nejustificată a unor persoane în secțiile de votare sau în raza de 100 de metri a acestora. Printre situațiile raportate se numără prezența unor candidați în apropierea secțiilor, monitorizarea alegătorilor și staționarea îndelungată a unor automobile.

Acces îngrădit pentru observatori și alte nereguli

Observatorii Promo-LEX au raportat și două cazuri în care le-a fost restricționat accesul în timpul votării cu urna mobilă. La Vulcănești, o rudă a doi alegători în vârstă a insistat ca observatorii să iasă din locuință înainte ca aceștia să voteze. La Bugeac, fiica unui alegător a semnat în liste, a luat buletinul și a intrat în casă fără a permite observatorilor să urmărească procesul.

În raport au mai fost incluse două cazuri de deficiențe în listele electorale și două situații în care alegătorii au votat cu acte de identitate neconforme. La Vulcănești, unei femei i s-a permis să voteze cu buletinul de identitate expirat, iar la o altă secție un alegător a fost identificat în baza permisului de conducere.

Un caz aparte a fost semnalat la Vulcănești, unde o persoană a filmat-o pe președinta biroului electoral și a sesizat poliția, susținând că aceasta ar fi primit mită. Polițiștii au venit la fața locului și au luat declarații de la președintă și de la doi membri ai BESV. Președinta a declarat că banii îi fuseseră aduși de o persoană apropiată pentru a-și achita masa.

De asemenea, Promo-LEX a semnalat practici diferite în gestionarea buletinelor de vot abandonate în cabine, fără ștampile aplicate: într-o secție acestea au fost anulate, iar în alta au fost introduse în urna de vot.

Misiunea de Observare Promo-LEX continuă monitorizarea procesului electoral din UTA Găgăuzia.

Locuitorii din UTA Găgăuzia sunt așteptați la urnele de vot

Astăzi, 15 noiembrie, locuitorii din UTA Găgăuzia sunt așteptați la urne pentru a-și alege bașcanul și componența Adunării Populare. Pentru cele două scrutine au fost deschise 67 de secții de votare, iar peste 129 de mii de alegători sunt înregistrați cu drept de vot. Secțiile vor activa între orele 07:00 și 21:00.

Pentru funcția de guvernator al Autonomiei Găgăuze, în buletinul de vot sunt înscriși opt candidați: trei desemnați de partide politice și cinci independenți.

Scrutinul are loc după ce funcția de bașcan a fost declarată vacantă, la 17 august 2026, printr-o decizie a Adunării Populare. Hotărârea a venit în urma condamnării fostului bașcan, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel la 28 mai 2026.

În paralel, pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară s-au înscris 132 de candidați: 42 desemnați de partide politice și 90 independenți.

Peste 258 de mii de buletine, tipărite pentru cele două scrutine

Comisia Electorală Centrală a tipărit în total 258.780 de buletine de vot, câte 129.390 pentru fiecare scrutin. Alegătorii vor primi buletine în limbile română, rusă și găgăuză. Pentru fiecare scrutin au fost tipărite 8.150 de buletine în română, 100.740 în rusă și 20.500 în găgăuză.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile electorale, în autonomie sunt înregistrați peste 129 de mii de alegători. Cele 67 de secții de votare sunt repartizate în localitățile autonomiei, iar prezența la urne va putea fi urmărită în timp real, în toate cele 35 de circumscripții, pe paginile oficiale ale Comisiei Electorale Centrale și Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

Cărți de identitate provizorii, eliberate gratuit în ziua alegerilor

Alegătorii care nu au un act de identitate valabil sau trebuie să ridice un document deja confecționat pot solicita ajutorul Agenției Servicii Publice. Centrele multifuncționale din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești vor activa astăzi, în regim special, între orele 07:00 și 21:00.

Cetățenii cu vârsta de cel puțin 18 ani, înregistrați la domiciliu sau la reședința temporară într-o localitate din UTA Găgăuzia cu cel puțin trei luni înainte de primul tur, vor putea obține gratuit cărți de identitate provizorii sau ridica actele deja confecționate.

Potrivit CEC, pentru a vota, alegătorii pot prezenta cartea sau buletinul de identitate, inclusiv în versiune provizorie, precum și pașaportul Republicii Moldova, chiar dacă termenul de valabilitate a expirat, cu condiția ca documentul să nu fi devenit nevalabil din alte motive.

Scrutinul va fi monitorizat de peste 230 de observatori

Desfășurarea alegerilor va fi urmărită de 149 de observatori naționali, acreditați din partea a cinci organizații neguvernamentale, și 83 de observatori internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.

Informațiile despre prezența la vot și desfășurarea scrutinului vor fi publicate pe parcursul zilei pe paginile oficiale ale CEC și Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

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