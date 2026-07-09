Președintele Curții Constituționale, Dominica Manole, a venit cu explicații după ce Înalta Curte a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legislația care reglementează organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia. Potrivit acesteia, hotărârea nu vizează limitarea autonomiei regiunii, ci urmărește respectarea Constituției și asigurarea unui cadru electoral unitar, în conformitate cu principiile statului de drept. Decizia are implicații importante asupra modului în care vor fi organizate viitoarele scrutinuri din autonomie și redeschide discuțiile despre raportul dintre legislația națională și cea locală.
Dominica MANOLE, PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE: „Astăzi CC a pronunțat o hortărâre având la bază două sesizări. Prima sesizare îi aparține ministrului Justiției, iar cea de-a doua sesizare îi aparține Adunării Populare a Găgăuziei. În sesizarea sa ministrul Justiției a contestat prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei din legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului. Mai exact acesta a contestat norme care atribuie guvernatorului Găgăuziei sau Adunării Populare a Găgăuziei competența de a propune, aproba sau de ași da acordul în procedura de numire și eliberare din funcție a unor persoane care urmează să ocupe sau să fie eliberați din funcții publice, în ministerul Justiției, în MAI și în serviciul SIS..”