Dominica Manole explică decizia Curții Constituționale: De ce au fost declarate neconstituționale mai multe prevederi privind alegerile din UTA Găgăuzia - VIDEO

Președintele Curții Constituționale, Dominica Manole, a venit cu explicații după ce Înalta Curte a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legislația care reglementează organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia. Potrivit acesteia, hotărârea nu vizează limitarea autonomiei regiunii, ci urmărește respectarea Constituției și asigurarea unui cadru electoral unitar, în conformitate cu principiile statului de drept. Decizia are implicații importante asupra modului în care vor fi organizate viitoarele scrutinuri din autonomie și redeschide discuțiile despre raportul dintre legislația națională și cea locală.