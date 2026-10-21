Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în ședința Guvernului, pe ordinea de zi fiind incluse 17 de subiecte. Printre acestea se numără și proiectul privind mecanismul național de evaluare a tehnologiilor medicale.

UPDATE 10:46 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 10:46 Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind cabinetul primarului municipiului Bălți) (IL 333/2026) - APROBAT

UPDATE 10:45 Aviz la proiectul de lege privind scutirea de TVA și de taxa vamală a importului unor instrumente muzicale destinate Colecției naționale de instrumente muzicale a Republicii Moldova (IL 364/2026) - APROBAT

UPDATE 10:45 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public şi de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat (număr unic 596/CS/STISC/2026) - APROBAT

UPDATE 10:44 Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei de evaluare a conformității instituțiilor publice care cad sub incidența Legii nr. 75/2026 privind crearea cadrului de reglementare a unor categorii de instituții publice (număr unic 873/CS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:43 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus în perioada octombrie 2026 – ianuarie 2027 (număr unic 883/MA/2026) - APROBAT

UPDATE 10:43 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea unității administrativ-teritoriale Ungheni (număr unic 612/MAI/2026) - APROBAT

UPDATE 10:42 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul imaginilor faciale” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului imaginilor faciale (număr unic 620/MAI/2026) - APROBAT

UPDATE 10:40 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (acordarea prestațiilor sociale unor categorii de populație) (număr unic 858/MMPS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:39 Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la restituirea valorilor culturale și istorice statelor de origine, încheiat la Minsk la 14 februarie 1992 (număr unic 960/MC/MAE/2026) - APROBAT

UPDATE 10:37 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru retragerea Republicii Moldova din Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a armelor de foc, principalelor lor componente, a munițiilor, a substanțelor și dispozitivelor explozive, care constituie corpuri delicte în cauzele penale, semnat la Soci la 11 octombrie 2017 (număr unic 757/MAI/MAE/2026) - APROBAT

UPDATE 10:36 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru educație (număr unic 912/MEC/2026) - APROBAT

UPDATE 10:33 Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale în domeniul Drogurilor și Adicțiilor pentru anii 2026-2032 (număr unic 654/MS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:30 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse (număr unic 785/MIDR/2026) - APROBAT

UPDATE 10:26 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Irlandei privind securitatea socială (număr unic 976/MMPS/MAE/2026) - APROBAT

UPDATE 10:24 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la mecanismul național de evaluare a tehnologiilor medicale (număr unic 671/MS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:22 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la mecanismul național de evaluare a tehnologiilor medicale (număr unic 671/MS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:19 Proiect de lege privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (număr unic 898/MDED/2026) - APROBAT

UPDATE 10:10 Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Avem vizita planificată în Ucraina. Vom pleca acolo la sfârșitul săptămânii. Este un partener foarte important pentru noi. Avem multe subiecte comune: energie, apă, comerț, securitate. Inclusiv subiectul care îi preocupă pe majoritatea moldovenilor în aceste zile ține de gaz. Avem discuții foarte intense în vederea unei posibile cooperări pe piața gazelor.”

UPDATE 10:07 Ședința a început.