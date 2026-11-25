UPDATE 10:05 Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Subiectul care domină agenda publică în această săptămână și în cea precedentă este bugetul, aflat acum în dezbatere în Parlament, unde au fost înaintate numeroase amendamente. Evident, fiecare încearcă să modifice anumite prevederi, în special prin majorarea alocărilor bugetare. Cu această ocazie, vreau să reamintesc abordarea noastră privind bugetul. Este foarte important faptul că, în noul buget, veniturile cresc de două ori mai repede decât cheltuielile. Înțeleg că este foarte ușor să fim critici și cinici față de tot ceea ce se întâmplă, însă trebuie să apreciem și semnalele pozitive. Cifrele pe care le-am văzut pentru luna septembrie, prezentate de Biroul Național de Statistică, sunt încurajatoare. Industria a crescut cu 10%, industria prelucrătoare cu 9%, producția de energie electrică în Republica Moldova cu 37%, iar exporturile cu 18%. Sunt semnale pozitive care ne arată că veniturile la buget ar trebui să crească. Este important să nu ne lăsăm copleșiți doar de provocările existente, ci să ne concentrăm și asupra oportunităților de dezvoltare.”

UPDATE 10:04 Ședința a început.