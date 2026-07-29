Miniștrii s-au adunat în această dimineață la ședința guvernului. Pe ordinea de zi au fost 47 subiecte.

UPDATE 11:28 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 11:04 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor active patrimoniale ale statului și modificarea unei hotărâri a Guvernului (număr unic 558/MIDR/2026) - APROBAT

UPDATE 11:00 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind readmisia și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (număr unic 223/MAI/MAE/2026) - APROBAT

UPDATE 10:59 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Acordului de aderare dintre Guvernul Republicii Moldova și Academia de Drept European de la Trier (ERA), semnat la Trier la 12 iunie 2026 (număr unic 753/MJ/2026) - APROBAT

UPDATE 10:42 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind serviciile publice prestate de către Agenția Servicii Publice) (număr unic 419/MAI/ASP/2026) - APROBAT

UPDATE 10:36 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte sau a contractelor de stat (număr unic 623/CS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:35 Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului (consolidarea mecanismului de coordonare în domeniul egalității de gen) (număr unic 515/MMPS/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:34 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea calității apei pentru scăldat (număr unic 952/MS/2025) UE - APROBAT

UPDATE 10:33 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a Concursului republican „Pedagogul anului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2006 (număr unic 511/MEC/2026) - APROBAT

UPDATE 10:22 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea proiectului „Livada Moldovei II”, semnat la 29 iunie 2026 (număr unic 736/MAIA/2026) - APROBAT

UPDATE 10:21 Proiect de lege privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T) (număr unic 145/MIDR/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:20 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea garanțiilor financiare și acordarea compensațiilor financiare de către Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (număr unic 295/MEn/2026) - APROBAT

UPDATE 10:18 Proiect de hotărâre a Guvernului Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual (număr unic 87/MEC/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:16 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente și a Regulamentului resursei informaționale aferente Sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 78/MS/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:15 Emilia Bodrug a fost numită secretară generală adjunctă a guvernului.

UPDATE 10:14 Tatiana Bodrug a fost numită secretară interimară adjunctă la Ministerul Muncii.

UPDATE 10:13 Ordinea de zi a fost suplinită.

UPDATE 10:03 Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU: „Avem o ședință cu o agendă amplă. Urmează să suplinim ordinea de zi cu încă câteva subiecte”.

UPDATE 10:00 Ședința s-a început.

1.Cu privire la resursele umane

2.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente și a Regulamentului resursei informaționale aferente Sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 78/MS/2026) UE Alexandru Gasnaș

3.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual (număr unic 87/MEC/2026) UE Dan Perciun

4.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea garanțiilor financiare și acordarea compensațiilor financiare de către Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (număr unic 295/MEn/2026) Dorin Junghietu

5.(PL) - Proiect de lege privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T) (număr unic 145/MIDR/2026) UE Vladimir Bolea

6.(HG-PL) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea proiectului „Livada Moldovei II”, semnat la 29 iunie 2026 (număr unic 736/MAIA/2026) Sergiu Gherciu

7.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional de acţiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova „Independența care ne unește. Moldova-35” (număr unic 539/MC/2026) Dan Suruceanu

8.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (îmbunătățirea accesului la măsurile de ocupare a forței de muncă, inclusiv pentru cetățenii Uniunii Europene și membrii familiilor acestora) (număr unic 928/MMPS/2025) UE Natalia Plugaru

9.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Codului de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 629/2017 (număr unic 516/MAI/2026) UE Daniella Misail-Nichitin

10.(PL) - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (sporirea garanțiilor procedurale pentru persoanele urmărite penal) (număr unic 244/MJ/2026) Vladislav Cojuhari

11.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind poluanții organici persistenți (POPs) (număr unic 236/MM/2026) UE Gheorghe Hajder

12.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de studii și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2024 (număr unic 572/MEC/2026) Dan Perciun

13.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a Concursului republican „Pedagogul anului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2006 (număr unic 511/MEC/2026) Dan Perciun

14.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea calității apei pentru scăldat (număr unic 952/MS/2025) UE Alexandru Gasnaș

15.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului (consolidarea mecanismului de coordonare în domeniul egalității de gen) (număr unic 515/MMPS/2026) UE Natalia Plugaru

16.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte sau a contractelor de stat (număr unic 623/CS/2026) Alexei Buzu

17.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare (număr unic 737/MM/2025) Gheorghe Hajder

18.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor pentru recunoașterea centrelor de formare implicate în formarea mecanicilor de locomotivă, pentru recunoașterea examinatorilor responsabili de evaluarea mecanicilor de locomotivă și pentru organizarea examinărilor, precum și a Regulamentului privind stabilirea procedurii de recunoaștere a centrelor de formare și a examinatorilor pentru mecanici de locomotivă (număr unic 172/MIDR/2026) UE Vladimir Bolea

19.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura, criteriile de acreditare a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, gestionarea financiară, controlul și transparența (număr unic 8/MAIA/2026) Sergiu Gherciu

20.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Mecanismului de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice din Republica Moldova pentru anul 2026 (număr unic 16/MC/2026) Dan Suruceanu

21.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind serviciile publice prestate de către Agenția Servicii Publice) (număr unic 419/MAI/ASP/2026) Daniella Misail-Nichitin

22.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ conex Registrului de stat al armelor) (număr unic 325/MAI/2026) Daniella Misail-Nichitin

23.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind reorganizarea unei instituții de învățământ profesional tehnic și transmiterea unor bunuri în administrare (număr unic 291/MEC/2026) Dan Perciun

24.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național „Capitala Europeană a Culturii” (număr unic 390/MC/2026) UE Dan Suruceanu

25.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind tarifele pentru lucrările efectuate și serviciile prestate contra plată de către Ministerul Justiției și autoritățile administrative din subordinea acestuia) (număr unic 320/MJ/2026) Vladislav Cojuhari

26.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului privind diversitatea biologică pentru anii 2026-2030 (număr unic 271/MM/2026) UE Gheorghe Hajder

27.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional de management al datelor din domeniul sportului (număr unic 518/MEC/2026) UE Dan Perciun

28.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului VI de reabilitare a drumurilor din Moldova (număr unic 555/MIDR/2026) Vladimir Bolea

29.(HG-PL) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM), și la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM), semnat la 26 iunie 2026 (număr unic 739/MDED/MAE/2026) Eugeniu Osmochescu

30.(HG-PL) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de fermă, adoptată la 10 martie 1976 la Strasbourg, și a Protocolului de amendare a Convenției europene pentru protecția animalelor de fermă, adoptat la 6 februarie 1992 la Strasbourg (număr unic 711/MAIA/MAE/2026) Sergiu Gherciu

31.(HG-PL) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției europene privind protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003 (număr unic 710/MAIA/MAE/2026) Sergiu Gherciu

32.(HG-PL) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale, întocmită la Lille la 26 martie 2026 (număr unic 720/MC/MAE/2026) Dan Suruceanu

33.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației al Republicii India privind cooperarea în domeniul învățământului superior (număr unic 698/MEC/MAE/2026) Dan Perciun

34.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Acordului de aderare dintre Guvernul Republicii Moldova și Academia de Drept European de la Trier (ERA), semnat la Trier la 12 iunie 2026 (număr unic 753/MJ/2026) Vladislav Cojuhari

35.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind readmisia și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (număr unic 223/MAI/MAE/2026) Daniela Misail-Nichitin

36.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea semnării Actului Adițional la Acordul-cadru privind proiectul TRADUKI pentru promovarea și facilitarea proiectelor de traducere în Europa de Sud-Est (număr unic 554/MC/2026) Dan Suruceanu

37.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul informației, întocmit la Bișkek la 9 octombrie 1992 (număr unic 468/MC/MAE/2026) Dan Suruceanu

38.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor active patrimoniale ale statului și modificarea unei hotărâri a Guvernului (număr unic 558/MIDR/2026) Vladimir Bolea

39.(A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea articolului 323 din Legea viei și vinului nr. 57/2006 (IL 250/2026) Sergiu Gherciu

40.(A-A-IL) - Aviz asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (referitor la securitatea aprovizionării cu gaze naturale) (Amendament la ILG 197/2026)

dl Dorin Junghietu

41.(A-A-IL) - Aviz asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 - art.129, 150 și 347 și Legea privind Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții nr. 329/2025 - art. 3, 8) (Amendament la IL 163/2026)

dl Ivan Danii

42.(A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral al Republicii Moldova nr. 325/2022 (IL 184/2026)

dl Vladislav Cojuhari

43.(A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr. 413/1999 (IL 191/2026)

dl Dan Suruceanu

44.(A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (IL 192/2026)

dna Natalia Plugaru

45.(A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea mecanismului de protecție a copiilor victime ale violenței în familie) (IL 178/2026)

dna Natalia Plugaru

46.(A-IL) – Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (optimizarea managementului cinegetic) (IL 203/2026)

dl Gheorghe Hajder

47.(A-IL) – Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (IL 193/2026)

dna Natalia Plugaru