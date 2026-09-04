Deputații s-au întrunit astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte.

UPDATE 11:16 Proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase, susținut în lectura a doua de 53 de deputați.

UPDATE 10:50 Se dezbate proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase pentru a fi votat în lectura a doua.

UPDATE 10:42 Ședința s-a început. Sunt prezenți 92 de deputați.