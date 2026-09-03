Deputații s-au întrunit astăzi în prima ședință ordinară a Parlamentului Republicii Moldova, după vacanța de vară. Pe ordinea de zi sunt 20 proiecte.

UPDATE 12:29 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (reforma „Restart în educație”), susținut în lectura a doua.

UPDATE 12:15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului legal aferent instituţionalizării Statului Major al Apărării), susținut în prima lectură cu votul la 65 de deputați.

UPDATE 12:03 Proiectul de lege privind scutirea de unele taxe și impozite la importul de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Acordului-cadru de împrumut dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Republica Moldova „Modernizarea școlilor (facilitatea de finanțare publică)”, susținut în prima și a doua lectură.

UPDATE 11:47 Proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase, susținut în prima lectură cu votul la 83 de deputați.

UPDATE 11:03 Ordinea de zi a fost aprobată.

UPDATE 10:24 Se ține un minut de reculegere în urma tragediei de la Măgdăcești, dar și în memoria victimelor violenței.

UPDATE 10:19 Igor Grosu a transmis felicitări pentru Armata Națională cu ocazia aniversării de 35 de ani.

UPDATE 10:15 Corul de copii interpretează imnul de stat.

UPDATE 10:13 Ședința s-a început. Sunt prezenți 93 de deputați.