Liviu Vovc a fost ales în calitate de președinte al Platformei DA. Anunțul a fost făcut astăzi, de către Dinu Plîngău, fostul președinte al partidului.

Dinu PLÎNGĂU, DEPUTAT: „Liviu Vovc este cea mai potrivită persoană pentru a ocupa această funcție acum: este harnic, dedicat și știe cel mai bine cum stau lucrurile în partid. Sunt sigur că va face față sarcinilor pe care le-a stabilit partidul în contextul viitoarelor alegeri locale, acolo unde actualii primari, consilieri locali, raionali aspiră la un nou mandat, iar ceilalți membri doresc suportul politic și logistic necesar pentru a obține o funcție electivă la nivel local.

Totodată, Plîngău a recunoscut că a eșuat în cadrul Blocului Împreună: „Mi-am asumat și-mi asum vina pentru că nu am reușit mai multe, atât în ideea consolodării, cât și în privința altor aspecte”.

Până în prezent, Vovc a ocupat funcția de secretar general al formațiunii.