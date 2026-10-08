Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău respinge afirmațiile reprezentantului Federației Ruse la OSCE privind presupusa „militarizare” a Republicii Moldova și transformarea țării într-un „hub logistic” pentru Ucraina.

Potrivit MAE, afirmațiile despre existența unor rute pentru transportul dronelor, a unor capacități de asamblare a acestora în Republica Moldova sau a unor centre medicale destinate armatei ucrainene „nu corespund realității și nu sunt susținute de dovezi”.

Ministerul face referire și la o informație potrivit căreia la Chișinău ar fi aterizat un avion cu drone militare destinate Ucrainei. Potrivit autorităților moldovene, această informație a fost recent verificată și demontată de portalul StopFals.md.

„Regretăm utilizarea platformei OSCE pentru promovarea unor asemenea falsuri la adresa Republicii Moldova”, se arată în reacția MAE.

În același timp, Ministerul de Externe afirmă că riscurile reale pentru securitatea Republicii Moldova sunt generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

MAE menționează în acest context incidentul produs la 5 octombrie în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca, în urma căruia au fost provocate pagube materiale, iar un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit.

„Republica Moldova este un stat pașnic și neutru și va continua să acționeze pentru protejarea cetățenilor, suveranității și integrității sale teritoriale”, subliniază Ministerul.

Îndemnul Chișinăului

Chișinăul îndeamnă Federația Rusă „să înceteze dezinformarea și retorica de intimidare” la adresa Republicii Moldova și să respecte dreptul internațional și angajamentele asumate în cadrul OSCE.

Declarațiile criticate de MAE au fost făcute de reprezentantul permanent al Federației Ruse la OSCE, Dmitri Polianski, în cadrul unei ședințe a Consiliului Permanent al organizației, desfășurată la Viena.