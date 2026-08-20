Sergiu Gurduza a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Portugalia. Decretul a fost semnat de președintele Maia Sandu. Totodată, Mihai Mîțu, ambasadorul Moldovei în România, va reprezenta țara, prin cumul, și în Serbia și Muntenegru. Reședința sa va fi la București.

Sergiu Gurduza are peste 16 ani de experiență în domeniul justiției, administrației publice și relațiilor externe. Anterior, acesta a fost consul general al Republicii Moldova la Istanbul. De-a lungul carierei, a ocupat funcții de viceministru al Justiției, consilier al prim-ministrului, membru al Comisiei Electorale Centrale și consilier al președintelui Parlamentului.

Mihai Mîțu, diplomat de carieră

Mihai Mîțu are o experiență de peste 20 de ani în diplomație. Acesta a fost secretar general al Ministerului Afacerilor Externe și șef al Protocolului Aparatului Președintelui. A activat, de asemenea, în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din România, SUA și Suedia.

În 2026, Mîțu a fost numit ambasador al Republicii Moldova în România. Prin noul decret, acesta va avea acreditare și în Serbia și Muntenegru, urmând să își exercite mandatele cu reședința la București.