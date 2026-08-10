Președintele țării, Maia Sandu, condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova, după explozia dronei de la Crocmaz. Șefa statului spune că Rusia poartă întreaga vină pentru pericolul ajuns la casele oamenilor și dă asigurări că statul va continua să investească în apărarea spațiului aerian.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Spațiul nostru aerian a fost încălcat de mai multe ori în acești ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Rusia este cea care poartă acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri."

Totodată, Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova rămâne alături de Ucraina.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Rezistența ucrainenilor ne protejează și pe noi. Apărarea țării noastre și sprijinul pentru Ucraina fac parte din același efort de a readuce pacea în regiunea noastră."

Explozia de la Crocmaz

Ieri, o explozie puternică s-a produs în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Concluziile poliției

Fragmentele aparatului de zbor care a explodat prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că acesta ar putea fi de tip „dronă-rachetă”, potrivit concluziilor preliminare ale poliției, formulate după finalizarea cercetărilor la locul exploziei.

Citeste si : Explozie puternică la Crocmaz: fragmente de dronă de luptă, descoperite la locul deflagrației - VIDEO

Vasile Tofan: „Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă"

Aflat la Festivalul Zemii din Sipoteni, premierul Vasile Tofan a oferit noi detalii despre drona căzută la marginea localității Crocmaz. Potrivit acestuia, aparatul a lovit un copac, evitând astfel un impact direct cu o locuință. Cu toate acestea, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproape 800 de metri, iar la o gospodărie au fost sparte geamurile.

Citeste si : Noi detalii despre drona căzută la Crocmaz: Premierul spune că drona a lovit un copac, iar explozia a avariat o locuință - VIDEO