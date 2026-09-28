Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă noile atacuri rusești asupra Ucrainei și susține că loviturile afectează în mod direct populația civilă și infrastructura esențială. Șefa statului afirmă că Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce numește crime și pledează pentru continuarea sprijinului internațional pentru Ucraina.

Într-un mesaj public, Maia Sandu a reacționat la atacurile din timpul nopții și de dimineață, în urma cărora, potrivit autorităților ucrainene, au fost raportate victime și persoane rănite în mai multe localități.

„Rusia atacă Ucraina non-stop. Noaptea trecută și azi dimineața, orașe și comunități din întreaga țară au fost supuse loviturilor aeriene, iar oameni nevinovați și-au pierdut viața”, a menționat Maia Sandu.

Atacuri raportate la Kiev și Harkov

Potrivit șefei statului, în Kiev au fost lovite Academia Națională de Științe, locuințe civile și o instituție medicală.

La Harkov, susține Maia Sandu, zeci de persoane au fost rănite, inclusiv copii.

„Toate aceste atacuri demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni – în casele lor, în economia și infrastructura de care depinde viața lor de zi cu zi”, a declarat președintele Republicii Moldova.

Maia Sandu cere continuarea sprijinului pentru Ucraina

În mesajul său, Maia Sandu a afirmat că Rusia trebuie trasă la răspundere pentru atacurile asupra Ucrainei.

„Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace”, a mai menționat Maia Sandu.

Citeste si : Scene de panică în centrul Kievului: oamenii blocați într-o clădire cuprinsă de flăcări au încercat să se salveze ieșind pe ferestre. Imagini cu impact emoțional - FOTO/VIDEO

Citeste si : Imagini dramatice din Kiev: un centru medical, cuprins de flăcări și fum negru după bombardamentul rusesc. Mai multe ambulanțe, mobilizate la fața locului - VIDEO