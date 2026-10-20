Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat pe Luca Niculescu după ce acesta a primit votul de încredere al Parlamentului pentru formarea noului Guvern al României. Șefa statului i-a urat succes noului premier și echipei sale, mulțumindu-i totodată lui Ilie Bolojan pentru colaborarea de până acum.

„Îi doresc mult succes premierului Luca Niculescu și noului Guvern al României. Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru colaborarea excelentă. România poate conta oricând pe noi”, a scris Maia Sandu pe rețelele de socializare.

Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului

Mesajul președintei Republicii Moldova vine după ce, astăzi, Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului României pentru formarea noului Guvern. Acesta a acumulat 280 de voturi „pentru”, depășind pragul minim de 233 de voturi necesare pentru învestire.

Totodată, 58 de parlamentari au votat „împotrivă”.

Astfel, România are din nou un Guvern cu drepturi depline.

Noul Executiv urmează să depună jurământul

Guvernul condus de Luca Niculescu ar urma să depună jurământul în fața președintelui României, Nicușor Dan, în această seară, după ora 18:00. Ulterior, este așteptată convocarea primei ședințe oficiale a noului Executiv.

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Cinci luni de criză politică în România

Criza politică din România a început pe 5 mai 2026, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România. De atunci, formarea unui nou Executiv a fost îngreunată de divergențele dintre partidele parlamentare și de dificultatea identificării unei formule care să întrunească majoritatea necesară.

Primele tentative de formare a Guvernului au eșuat

Prima nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta a renunțat la mandatul de premier desemnat înainte de a ajunge în fața Parlamentului pentru votul de învestitură.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de premier. Guvernul propus de acesta a fost însă respins de Parlament pe 22 iunie, întrunind doar 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, sub pragul de 233 de voturi necesare pentru învestire.

Negocieri dificile pentru o nouă majoritate

După o nouă rundă de negocieri, Nicușor Dan l-a desemnat pe 17 septembrie pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, a treia sa propunere pentru funcția de premier. Nici această tentativă nu a dus la formarea unui Guvern învestit de Parlament, iar consultările cu partidele politice au fost reluate.

Lipsa unei majorități parlamentare stabile a prelungit incertitudinea politică și a complicat găsirea unei formule de guvernare acceptate de principalele formațiuni politice.

Luca Niculescu, propunerea care a obținut susținerea Parlamentului

La începutul lunii octombrie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, diplomat și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, pentru a forma noul Executiv.

Șeful statului a invocat experiența acestuia în diplomație și activitatea desfășurată în ultimii ani pentru coordonarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Potrivit președintelui, Niculescu a contribuit la elaborarea a aproximativ 100 de acte normative în cadrul acestui proces.

De această dată, propunerea a obținut susținerea necesară în Parlament. Potrivit informațiilor Digi24, primele estimări au indicat aproximativ 280 de voturi „pentru”, peste pragul de 233 necesar pentru învestire.