Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a conferit „Ordinul Onoarei” ambasadorului Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Fred Duijn, în cadrul unei întrevederi de rămas bun, organizată la încheierea mandatului acestuia. Distincția a fost acordată în semn de apreciere pentru contribuția diplomatului la dezvoltarea relațiilor moldo-neerlandeze și pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

În cadrul întâlnirii, Maia Sandu i-a mulțumit lui Fred Duijn pentru sprijinul oferit Republicii Moldova în promovarea reformelor democratice, consolidarea statului de drept, reforma justiției și implementarea procesului de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor.

Șefa statului a menționat și contribuția ambasadorului la consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, eforturi care au susținut parcursul european al țării.

Relațiile dintre Chișinău și Haga, consolidate în ultimii ani

Maia Sandu și Fred Duijn au discutat despre evoluția relațiilor bilaterale, marcate prin intensificarea dialogului politic, cooperarea în domeniile securității și justiției, dar și prin creșterea schimburilor comerciale.

Fred Duijn a fost primul ambasador neerlandez cu reședința la Chișinău.

În ultimele luni, cooperarea dintre cele două state s-a intensificat. În luna mai, Maia Sandu a efectuat o vizită în Regatul Țărilor de Jos, unde a avut întrevederi cu oficiali neerlandezi, iar în aprilie, la Haga, au avut loc consultări moldo-neerlandeze în domeniul securității.