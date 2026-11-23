Rusia încearcă să cucerească teritorii în Ucraina prin rachete, drone și artilerie, dar, în paralel, duce un război cognitiv împotriva democrațiilor europene și a statelor NATO pentru a influența ceea ce cred oamenii, de ce se tem și în cine au încredere. Avertismentul a fost lansat de Maia Sandu la Berlin, în cadrul sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO, unde șefa statului a primit și premiul „Femei pentru pace și securitate”.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Rusia duce două războaie care se susțin unul pe altul.Primul este războiul convențional împotriva Ucrainei, purtat cu rachete, drone și artilerie pentru a cuceri teritorii și a priva o națiune de libertatea sa. Al doilea este un război cognitiv împotriva democrațiilor din Europa și din spațiul NATO – un război care urmărește să schimbe ce cred oamenii, de ce se tem, în cine au încredere și, în cele din urmă, deciziile pe care le iau.”

În fața parlamentarilor din statele NATO, Maia Sandu a vorbit despre ingerințele Moscovei în alegeri, atacurile cibernetice și manipularea informațională, pornind de la experiența Republicii Moldova.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „La trei scrutine, în doi ani a utilizat bani, minciuni și frică, ca sa preia puterea în Moldova și să întoarcă țara împotriva Ucrainei. A eșuat, datorită oamenilor din Moldova și a partenerilor externi."

Șefa statului a atras atenția și asupra celor peste 80 de incidente cu drone și alte amenințări aeriene înregistrate în spațiul Republicii Moldova în acest an. Potrivit ei, fiecare incident a fost urmat de campanii de manipulare informațională, menite să amplifice teama și să convingă oamenii că apărarea țării ar fi un pericol și mai mare.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Mai întâi îi fac pe oameni să se simtă în nesiguranță. Apoi încearcă să-i convingă că a se apăra este și mai periculos.”

Maia Sandu a declarat că neutralitatea nu înseamnă slăbiciune și a pledat pentru cooperare în domeniul securității.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Moldova este un stat neutru prin Constituție. Dar neutralitatea nu înseamnă slăbiciune, indiferență față de agresiunea brutală împotriva unui vecin sau a trebui să înfruntăm singuri amenințările la adresa securității.”

În fața parlamentarilor NATO, Maia Sandu a propus cinci direcții de acțiune: cooperare împotriva sabotajelor și atacurilor cibernetice, urmărirea banilor care finanțează operațiunile de destabilizare, standarde comune împotriva manipulării informaționale, o comunicare mai activă și un nou contract social pentru apărarea păcii. În cadrul reuniunii de la Berlin, Maia Sandu a primit premiul «Women for Security and Peace», acordat de Adunarea Parlamentară a NATO.

Premiul a fost instituit în 2021 și este acordat femeilor care au demonstrat leadership în gestionarea provocărilor de securitate și au contribuit la consolidarea păcii, atât la nivel național, cât și internațional.