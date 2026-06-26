Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că este prea devreme să vorbească despre ce va face după încheierea actualului mandat și evită să spună dacă ia în calcul o eventuală funcție de premier. Șefa statului afirmă că, în următorii doi ani și jumătate, prioritatea sa rămâne îndeplinirea angajamentelor asumate față de cetățeni, inclusiv reformarea întreprinderilor de stat și continuarea parcursului european al Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În Profunzime.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA:„Nu mă gândesc la ce voi face după. E devreme, am doi ani și ceva din acest mandat și sunt lucruri pe care vreau să le fac și trebuie să le fac pentru că le-am promis cetățenilor, inclusiv să facem ordine în întreprinderile de stat și asta trebuie să devină o prioritate în următoarele șase luni, pentru că este absolut inacceptabil ce s-a întâmplat."

Totodată, șefa statului a reiterat că va depune toate eforturile ca Republica Moldova să devină stat al Uniunii Europene.

Dorin Recean, potențial candidat la următoarele alegeri prezidențiale?

Întrebată dacă îl pregătește pe Dorin Recean pentru o eventuală candidatură la următoarele alegeri prezidențiale, Maia Sandu a respins această ipoteză, afirmând că nu crede că acesta „se lasă pregătit de cineva”.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA:„Nici nu este vehiculată candidatura lui în discuții."

Sandu neagă intenția unui al treilea mandat

Anterior, Maia Sandu a respins speculațiile potrivit cărora ar intenționa să modifice Constituția pentru a putea candida la un al treilea mandat de șef al statului. Ea a spus că respectă prevederile constituționale și susține limitarea numărului de mandate prezidențiale. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului cu Nicolae Chicu.

Ce prevede Constituția Republicii Moldova

Constituția Republicii Moldova prevede la articolul 80 alineatul (4) că „nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive”. Mandatul prezidențial este de patru ani.

Despre Maia Sandu

Maia Sandu s-a născut pe 24 mai 1972 în satul Risipeni, raionul Fălești, în familia lui Grigorie și a Emiliei Sandu.

Între anii 1989 și 1994 ea a studiat la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Facultatea Management. Din 1995 până în 1998 a studiat relații internaționale la Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova.

În perioada 2009−2010 a studiat la Harvard Kennedy School of Government (SUA), obținând titlul de Master în administrație publică. Între 2010 și 2012, Maia Sandu a activat în calitate de consilier al Directorului Executiv la Banca Mondială, în Washington DC, SUA. Din 24 iulie 2012 până 30 iulie 2015 a fost ministru al educației în Republica Moldova.

Nu este căsătorită. Vorbește în engleză, română, rusă și spaniolă.

La data de 24 decembrie 2020, Maia Sandu a fost investită pentru prima dată în funcția de președinte al Republicii Moldova în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Republicii.

Pentru al doilea său mandat, Maia Sandu a depus jurământul de învestitură în funcție pe 24 decembrie 2024.