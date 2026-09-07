Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel, aflat la finalul mandatului său diplomatic în țara noastră. Cei doi au făcut bilanțul cooperării dintre Republica Moldova și Turcia și au discutat despre noi oportunități economice și de securitate.

În cadrul întrevederii, oficialii au remarcat evoluția relațiilor economice dintre cele două state. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Turcia au depășit pragul de un miliard de dolari, iar autoritățile văd posibilități de creștere în continuare.

Părțile au discutat inclusiv despre perspectiva dublării volumului comerțului bilateral, dar și despre oportunitățile de investiții pentru companiile turcești în Republica Moldova.

Un accent aparte a fost pus pe proiectele majore de infrastructură și energie, unde firmele din Turcia ar putea avea noi oportunități de implicare. De asemenea, oficialii au abordat cooperarea dintre cele două țări în domeniul apărării și securității.

UTA Găgăuzia, pe agenda discuțiilor

Un subiect important al întrevederii a fost UTA Găgăuzia. Maia Sandu și ambasadorul turc au subliniat necesitatea dezvoltării economice și sociale a regiunii și și-au exprimat angajamentul pentru sprijinirea acestui obiectiv.

În acest context, a fost evidențiată și importanța alegerilor pentru autoritățile autonomiei, programate pentru 15 noiembrie. Potrivit părților, acestea trebuie să contribuie la alegerea unor lideri care să acționeze în interesul cetățenilor și să promoveze dezvoltarea economică a regiunii, precum și păstrarea limbii și culturii găgăuze.

Mulțumiri pentru mandatul la Chișinău

La finalul întrevederii, Maia Sandu i-a mulțumit ambasadorului Uygar Mustafa Sertel pentru activitatea desfășurată în Republica Moldova și pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor moldo-turce.

Șefa statului a apreciat, de asemenea, sprijinul oferit de Turcia prin proiectele implementate în Republica Moldova, inclusiv în UTA Găgăuzia.