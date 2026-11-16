Președintele Maia Sandu a avut astăzi, la Bruxelles, întrevederi cu mai mulți oficiali europeni, principalele subiecte abordate fiind avansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării.

Potrivit Președinției, șefa statului s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, António Costa, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

„Moldova este pregătită pentru deschiderea următoarelor două grupuri de capitole de negocierea"

În discuția cu António Costa, Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea următoarelor două grupuri de capitole de negociere și a mulțumit Consiliului European pentru sprijinul acordat parcursului european al țării.

Cu Roberta Metsola, discuțiile s-au concentrat pe rolul Parlamentului European în procesul de aderare, armonizarea legislației naționale cu cea europeană și finanțarea Republicii Moldova în perioada de preaderare, în cadrul viitorului buget multianual al UE. Președintaele a subliniat că aderarea țării noastre va consolida întreaga Uniune Europeană.

Un alt subiect important a fost cooperarea în domeniul apărării. În cadrul întrevederii cu Andrius Kubilius, a fost discutată integrarea Republicii Moldova în lanțurile europene de aprovizionare din industria de apărare.

Totodată, Maia Sandu a evidențiat sprijinul Comisiei Europene pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale țării. Republica Moldova a realizat prima achiziție prin instrumentul european SAFE, procurând, în comun cu România, 62 de autocamioane militare de transport, care vor înlocui vehiculele de proveniență sovietică din dotarea Armatei Naționale.

Agenda vizitei la Bruxelles a inclus și participarea Maiei Sandu la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, găzduit de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.

Maia Sandu și Roberta Metsola/ Președinte.md

Președintele Maia Sandu se va afla la Bruxelles în perioada 16–17 noiembrie.