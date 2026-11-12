Aproximativ 50 de lideri europeni se reunesc la Dublin, unde securitatea continentului, războiul din Ucraina și amenințările hibride ale Rusiei sunt printre principalele teme de discuție. Irlanda găzduiește cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene, acesta fiind cel mai mare eveniment diplomatic din istoria sa. Ca urmare a fost mobilizat un dispozitiv de securitate fără precedent. La reuniune participă și Maia Sandu, care va discuta cu liderii europeni despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și consolidarea parteneriatelor de securitate.

La summitul Comunității Politice Europene au fost invitați 48 de șefi de stat și de guvern, iar organizatorii așteaptă peste 50 de lideri, inclusiv reprezentanți ai instituțiilor europene și internaționale. Maia Sandu a fost printre primii, care au ajuns la eveniment.

Republica Moldova participă și la actuala ediție a Summitului Comunității Politice Europene, după ce a fost prezentă la toate cele nouă reuniuni precedente și a găzduit evenimentul în 2023.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Sper să avem discuții bune astăzi și să găsim soluții."

Printre participanți se numără președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul Canadei Mark Carney și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Reuniunea este coprezidată de președintele Consiliului European, António Costa, și premierul irlandez Micheál Martin.

Micheál MARTIN, PREMIERUL IRLANDEI: „Când țările de adună împreună putem găsi soluții comune pentru anumite probleme și dificultăți, fie că e vorba de energie, securitate și protecție, în particular ce ține de atacurile tehnologice care au loc tot mai frecvent și ce ține de securitatea economică ."

Unul dintre subiectele centrale este războiul din Ucraina. Liderii vor discuta despre sprijinul acordat Kievului, securitatea europeană și perspectivele unei păci durabile, în condițiile în care Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii și populației civile ucrainene. Pe agendă se află și amenințările hibride, inclusiv sabotajele, atacurile cibernetice și tentativele de influențare a proceselor democratice. Dincolo de război, liderii vor discuta despre competitivitatea economică a Europei, inteligența artificială, securitatea energetică și reducerea costurilor la energie. O altă temă este protejarea democrației în fața dezinformării și a ingerințelor străine, mai ales că mai multe state europene se pregătesc de alegeri anul viitor. Pentru Republica Moldova, reuniunea este o ocazie de a obține sprijin suplimentar pentru parcursul european și pentru consolidarea securității. Reuniunea a determinat Irlanda să mobilizeze cel mai mare dispozitiv de securitate din istoria poliției naționale. Dublinul a devenit practic o fortăreață. Au fost mobilizați peste 5.000 de polițiști.

Summitul de la Dublin este, în primul rând, o reuniune despre securitatea Europei, războiul din Ucraina și capacitatea statelor europene de a face față amenințărilor Rusiei și instabilității internaționale.

Discuțiile vor continua și vineri, când la Dublin se vor reuni separat cei 27 de lideri ai statelor membre ale Uniunii Europene, pentru o întâlnire informală dedicată viitorului Europei.