Kievul a devenit astăzi centrul diplomației europene. Lideri din mai multe state și oficiali ai Uniunii Europene s-au reunit în capitala Ucrainei pentru a marca Ziua Statalității și pentru a participa la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Printre participanți se numără președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cel al României, Nicușor Dan, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În discursul său, Maia Sandu a adus un omagiu rezistenței poporului ucrainean și a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina.

Maia Sandu a ajuns în această dimineață la Kiev, fiind întâmpinată la sosire de o delegație oficială ucraineană.

„Bună ziua! Mă bucur să vă văd. Este o onoare să mă aflu aici astăzi."

De asemenea în capitala Ucrainei a ajuns azi și șefa Comisiei Europene.

Oficialii au participat la ceremoniile dedicate zilei Statalitații Ucrainei.

În discursu său președintele Volodimir Zelenski a vorbit dezvoltarea complexului industrial de apărare al Ucrainei și producția de drone și armament balistic autohton, dar și despre proiectul comun cu Europa în domeniul apărării antibalistice.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Prezența voastră aici este o dovadă că, din punct de vedere politic, spiritual și pur și simplu uman, luptăm cu toții pentru același lucru: o Europă fără război, ceea ce este imposibil fără o Ucraină puternică și pașnică.Vă mulțumim că sunteți alături de noi în această zi."

Alături de Volodimir Zelenski și Maia Sandu a ținut un discurs în carea reiterat sprijinul țării noastre pentru Ucraina

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Oamenii Republicii Moldova sunt alături de voi, cu admirație, cu compasiune și cu o solidaritate de neclintit. Și nu vom înceta niciodată să credem că Ucraina va învinge, iar binele va triumfa asupra răului.”

Maia Sandu, a participat la Kiev și la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. În intervenția sa, șefa statului a cerut mai mult sprijin pentru Ucraina, în special în domeniul apărării antiaeriene. În acest context UE a anunțat că alocă încă un miliard de euro pentru dronele ucrainene.

Fondurile vor face parte dintr-un program european de sprijin de amploare pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru perioada 2026–2027. La finalul reuniunii, liderii participanți au adoptat Declarația de la Kiev, prin care și-au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și au cerut intensificarea sancțiunilor împotriva economiei de război a Federației Ruse. În document se face referire și la Republica Moldova.