Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va merge într-o vizită la Budapesta în perioada 23–24 octombrie, la invitația prim-ministrului Ungariei, Péter Magyar. Alături de alți oficiali, șefa statului va participa la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția Maghiară din 1956.

Parcursul european al Republicii Moldova, printre subiectele abordate

Potrivit Președinției, Maia Sandu se va întâlni cu președintele András Baka și cu prim-ministrul Péter Magyar. Discuțiile se vor axa pe relația bilaterală, inclusiv cooperarea economică, parcursul european al Republicii Moldova și securitatea regională.

Prima vizită a Maiei Sandu în Ungaria

Este prima vizită a președintelui Maia Sandu în Ungaria. Cele două țări au semnat în 2020 o declarație de parteneriat strategic, care prevede sprijinul Ungariei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și dezvoltarea cooperării economice.

Ungaria ar fi blocat avansarea negocierilor

Zilele trecute, Ungaria ar fi blocat următorul pas în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, deși cerințele sale anterioare ar fi fost îndeplinite. Decizia ar fi fost luată în cadrul unei reuniuni a experților din cele 27 de state membre ale UE.

În replică, autoritățile de la Chișinău precizează că „obiecții în adresa Republicii Moldova nu au fost înaintate”, după apariția informațiilor potrivit cărora Ungaria ar fi blocat avansarea negocierilor de aderare pentru țara noastră și Ucraina.

Guvernul menționează că subiectul deschiderii clusterelor de negociere 4 și 5 a fost inclus abia astăzi pe agenda Grupului de lucru al Consiliului UE, iar procedurile pentru avansarea negocierilor sunt complexe.

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