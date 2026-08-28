Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe Familiei Regale a Norvegiei, după moartea Regelui Harald al V-lea. Șefa statului a evocat primirea călduroasă pe care i-au oferit-o Regele Harald și Regina Sonja la Oslo și a mulțumit Norvegiei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în perioadele dificile.

Într-o postare pe rețelele sociale, președintele a declarat că este „profund întristată” de trecerea în neființă a monarhului norvegian. Maia Sandu a amintit și de întâlnirea cu Regele Harald al V-lea și Regina Sonja la Oslo, despre care spune că a primit-o cu multă căldură.

„Îmi voi aminti mereu de căldura cu care el și Regina Sonja m-au primit la Oslo”, a scris Sandu.

Președintele Republicii Moldova a evidențiat, totodată, sprijinul oferit de Norvegia Republicii Moldova în „cei mai dificili ani” și a transmis condoleanțe Familiei Regale și poporului norvegian.

Regele Harald al Norvegiei a murit

Regele Harald al Norvegiei, un reformator care a ieșit din umbra tatălui său foarte iubit în cei peste trei decenii petrecuți pe tron, a decedat la vârsta de 89 de ani, a anunțat vineri Palatul Regal.

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