Preşedintele Maia Sandu a venit cu un mesaj de unitate și recunoștință pentru cetățenii Republicii Moldova, în ziua în care țara marchează 35 de ani de independență. Șefa statului a evocat lupta pentru libertate și renaștere națională, dar și curajul oamenilor care, în urmă cu 35 de ani, au ieșit în stradă și au contribuit la drumul Republicii Moldova spre independență.

Șefa statului a amintit că, în urmă cu 35 de ani, moldoveni din întreaga țară veneau la Chișinău, mulți dintre ei pe jos, purtând tricolorul și icoane și îndreptându-se spre Piața Marii Adunări Naționale.

Maia SANDU PREŞEDINTELE RM:„Republica Moldova nu își proclamase încă independența, însă nimic nu mai putea opri libertatea și independența din sufletele acelor oameni”.

Președintele a subliniat că participanții la renașterea națională și-au asumat riscuri importante într-o perioadă marcată de schimbări politice și de lupta pentru desprinderea de Uniunea Sovietică.

În mesajul său, Maia Sandu a vorbit și despre prezent, menționând că, în pofida problemelor și neînțelegerilor, cetățenii Republicii Moldova rămân uniți de aceleași aspirații: siguranță, libertate, pace și un viitor acasă pentru generațiile tinere.

Maia SANDU PREŞEDINTELE RM:„Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună”.

La final, Maia Sandu le-a mulțumit cetățenilor pentru că aleg să fie liberi și a transmis un mesaj de unitate și responsabilitate pentru viitorul țării.

Maia SANDU PREŞEDINTELE RM: „Atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. La mulți ani, Republica Moldova!”

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.