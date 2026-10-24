Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Budapesta, la invitația premierului ungar Péter Magyar, pentru a marca 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din Ungaria, din 1956.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șefa statului a amintit că, în octombrie 1956, ungurii au ieșit în stradă pentru a-și cere libertatea și dreptul de a-și decide singuri soarta, fără intervenția Moscovei. Revolta a fost înăbușită de armata sovietică, care a intrat cu tancurile în Budapesta. Mii de oameni au fost uciși, iar sute de mii au fugit din țară.

Maia Sandu a subliniat că experiența Republicii Moldova sub dominația sovietică apropie cele două popoare, iar lupta ungurilor pentru libertate rămâne un exemplu important.

Președintele a făcut referire și la parcursul european al Republicii Moldova, menționând că Ungaria este astăzi membră a Uniunii Europene, iar țara noastră urmează același drum, cu sprijinul statelor membre.

„Libertatea se câștigă greu și se păstrează cu grijă. Noi alegem să o păstrăm în familia europeană”, a transmis Maia Sandu.

Maia Sandu la Budapesta/ Facebook

Maia Sandu, în prima sa vizită la Budapesta

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a ajuns ieri în Ungaria, unde se află în prima sa vizită oficială. Șefa statului a fost întâmpinată de președintele Ungariei, András Baka, la Palatul Sándor din Budapesta.

Maia Sandu a mers în Ungaria la invitația prim-ministrului Ungariei, Péter Magyar. Alături de alți oficiali, șefa statului va participa la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția Maghiară din 1956. Șefa statului va discuta cu președintele András Baka și cu prim-ministrul Péter Magyar despre relația bilaterală, inclusiv cooperarea economică, parcursul european al Republicii Moldova și securitatea regională.

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Ungaria ar fi blocat avansarea negocierilor

Zilele trecute, Ungaria ar fi blocat următorul pas în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, deși cerințele sale anterioare ar fi fost îndeplinite. Decizia ar fi fost luată în cadrul unei reuniuni a experților din cele 27 de state membre ale UE.

În replică, autoritățile de la Chișinău precizează că „obiecții în adresa Republicii Moldova nu au fost înaintate”, după apariția informațiilor potrivit cărora Ungaria ar fi blocat avansarea negocierilor de aderare pentru țara noastră și Ucraina.

Guvernul menționează că subiectul deschiderii clusterelor de negociere 4 și 5 a fost inclus abia astăzi pe agenda Grupului de lucru al Consiliului UE, iar procedurile pentru avansarea negocierilor sunt complexe.

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