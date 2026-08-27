Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele României, Nicușor Dan, și Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-au întrunit la Președinție pentru discuții cu ușile închise.

Cei trei lideri de stat s-au salutat, au făcut câteva fotografii și s-au întrunit la discuții. Presa a rămas în așteptarea declarațiilor.

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.