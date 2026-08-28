Securitatea regională, energia, infrastructura și integrarea europeană au fost principalele teme discutate de președinții Republicii Moldova, României și Ucrainei, reuniți la Chișinău de Ziua Independenței. Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au pledat pentru o cooperare mai strânsă între cele trei state, în contextul amenințărilor din regiune.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Republica Moldova are doi vecini și suntem norocoși ca ambii să ne fie buni prieteni, alături de care împărtășim același atașament față de valorile fundamentale ale civilizației noastre - pacea, libertatea și democrația. Faptul că astăzi, de Ziua Independenței, sunteți amândoi aici, la Chișinău, are o semnificație aparte pentru noi.”

Maia Sandu a subliniat că independența înseamnă și dreptul unui stat de a-și alege partenerii și aliații, direcția de dezvoltare și piețele pe care își vinde produsele.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Independența înseamnă să ai lumină și căldură în casă, indiferent de ce se decide la Moscova. Să-ți vinzi produsele acolo unde ești respectat și tu și munca ta. Să-ți alegi singur prietenii și drumul. Să fii tratat ca partener, să ai un cuvânt de spus și să decizi prin vot cine conduce țara.”

Un capitol important al discuțiilor a fost securitatea. Maia Sandu a atras atenția asupra încălcărilor spațiului aerian al Republicii Moldova și României și a vorbit despre necesitatea consolidării apărării antiaeriene și a cooperării regionale. Șefa statului a pledat, de asemenea, pentru o mai bună conectare a celor trei țări prin infrastructură rutieră, feroviară și energetică, dar și pentru cooperare în protejarea frontierelor și supravegherea spațiului aerian.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, cerul deasupra noastră ne arată cel mai limpede cât de importantă este cooperarea noastră. Războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei se simte dincolo de hotarele ei. Spațiul aerian al Republicii Moldova și al României a fost încălcat de zeci de ori.”

La rândul său, Vladimir Zelenski a declarat că prezența sa la Chișinău este mai mult decât un gest simbolic. În opinia liderului ucrainean, în contextul amenințărilor ruse, statele din regiune trebuie să coopereze pentru a-și consolida securitatea, independența și reziliența.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Împreună cu Republica Moldova și România, atât în ​​logistică, cât și în energie și în multe domenii , suntem aliați naturali. Este important să dezvoltăm acest lucru. Acesta este un lucru care nu consolidează pe toți. Ucraina este pregătită să sprijine dezvoltarea capacităților de securitate ale vecinilor noștri, atât ale Republicii Moldova, cât și ale României.”

Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și a condamnat agresiunea Federației Ruse. Președintele român a spus că cele trei state au o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii.

Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „Sunt bucuros că țările noastre colaborează și această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea, să înțelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea și stabilitatea acestei regiuni și astfel să proiectăm stabilitatea și securitatea în Europa.”

Discuțiile au vizat și proiecte comune de infrastructură și energie, inclusiv dezvoltarea unei conexiuni de autostradă între România, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul programului SAFE. Cei trei lideri au discutat și despre parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru aderarea celor două țări la Uniunea Europeană, iar Maia Sandu și Vladimir Zelenski au reconfirmat obiectivul integrării europene.