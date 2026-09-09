Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 9 septembrie, la Oslo, la funeraliile de stat ale Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. La ceremonia organizată în Catedrala din Oslo sunt prezenți mai mulți șefi de stat și de guvern.

Maia Sandu va transmite Familiei Regale și poporului norvegian condoleanțe din partea cetățenilor Republicii Moldova, dar și recunoștința pentru sprijinul oferit țării noastre.

Norvegia și-a extins considerabil sprijinul pentru Republica Moldova după invazia rusă la scară largă în Ucraina, în 2022. Ajutorul a început cu sprijin umanitar și a fost ulterior extins prin Programul Nansen. Republica Moldova este singura țară vecină Ucrainei inclusă în acest program multianual al Norvegiei.

În mai 2024, Regele Harald al V-lea și Regina Sonja au primit-o pe Maia Sandu la Oslo. A fost prima vizită de stat în Norvegia a unui președinte al Republicii Moldova.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață, la 89 de ani

Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață pe 28 august, după o perioadă îndelungată marcată de probleme de sănătate. Avea 89 de ani.

După 35 de ani de domnie, monarhul va fi succedat de fiul său, prințul Haakon. Este al patrulea rege al Norvegiei din epoca modernă.

Noua familie regală a trecut însă recent prin două scandaluri majore. Primul o vizează pe Mette-Marit, după ce numele ei a apărut în documente referitoare la relația cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Al doilea scandal îl are în centru pe fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară. Acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de două capete de acuzare de viol și de unul de violență domestică. Atât el, cât și procuratura au contestat sentința.

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