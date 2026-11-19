Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă joi, 19 noiembrie, la Berlin, la reuniunea șefilor de stat și de guvern din cadrul Coaliției de Voință pentru Ucraina. Întrevederea este găzduită de cancelarul german Friedrich Merz și co-prezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic Andy Burnham.

Potrivit președinției, discuțiile se vor axa pe modalitățile de restabilire a păcii în Ucraina și continuarea sprijinului internațional pentru această țară.

Coaliția de Voință reunește peste 30 de state și reprezintă un format de coordonare politică și diplomatică. Scopul acesteia este de a susține Ucraina în obținerea unui armistițiu și a unei păci juste și durabile, dar și de a contribui la asigurarea unor garanții de securitate care să prevină o nouă agresiune.

Republica Moldova s-a alăturat Coaliției în iulie 2026, la reuniunea desfășurată la Paris. Autoritățile de la Chișinău susțin că participarea la acest format este compatibilă cu statutul de neutralitate al țării, prevăzut în Constituție.