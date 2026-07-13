Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă luni, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este prima dată când Republica Moldova ia parte la acest format, unde liderii mai multor state vor discuta despre sprijinul pentru Ucraina și securitatea regională.

Potrivit președinției, discuțiile se vor concentra pe continuarea sprijinului oferit acestei țări și coordonarea acțiunilor statelor participante.

Coaliția de Voință este un format de cooperare politică și diplomatică, co-prezidat de Franța, Germania și Regatul Unit. Din acesta fac parte 37 de state, majoritatea europene.

Reuniunea de la Paris are loc în contextul negocierilor și eforturilor internaționale privind încheierea războiului din Ucraina și stabilirea unor mecanisme de securitate pentru regiune.

Republica Moldova participă pentru prima dată la o astfel de întâlnire, în calitate de stat vecin al Ucrainei, într-un context în care evoluțiile de securitate din țara vecină influențează direct regiunea.

Coaliția de Voință

Coaliția de Voință a fost lansată la 2 martie 2025 de Regatul Unit și Franța, ca un format de sprijin pentru Ucraina. Statele participante discută despre ajutorul acordat Kievului și eventuale garanții de securitate după încheierea războiului.