Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită astăzi la Palatul Prezidențial din Helsinki de președintele Finlandei, Alexander Stubb, în cadrul vizitei sale oficiale în Finlanda.

Întâlnirea dintre cei doi șefi de stat deschide o serie de întrevederi la nivel înalt, în cadrul cărora urmează să fie abordate subiecte de interes pentru Republica Moldova și Finlanda, inclusiv cooperarea bilaterală și aspectele ce țin de securitatea regională.

Pe parcursul vizitei, Maia Sandu va avea discuții și cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, precum și cu președintele Parlamentului finlandez, Jussi Halla-aho. Întâlnirile oferă prilejul unor schimburi de opinii privind evoluțiile din regiune și prioritățile celor două state.

Maia Sandu va participa la Forumul de Securitate de la Helsinki

Un alt punct important al agendei președintei Republicii Moldova este participarea la Forumul de Securitate de la Helsinki. Evenimentul reunește oficiali și experți pentru discuții dedicate principalelor provocări de securitate din regiune și din Europa.