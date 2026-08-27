Președintele Maia Sandu condamnă încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova de drone rusești, în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei. Reacția șefei statului vine chiar în ziua în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței.

„Cu doar câteva ore înainte ca Moldova să marcheze 35 de ani de independență, spațiul nostru aerian a fost încălcat în mod repetat de drone rusești. Condamn ferm această intimidare”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

Șefa statului a reafirmat că Republica Moldova își va continua parcursul european, subliniind că țara rămâne „puternică, independentă și liberă”, ferm angajată pe calea aderării la Uniunea Europeană.

Cinci drone - detectate survolând neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova

În noaptea de 27 august, cinci drone au fost detectate survolând neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor aeriene rusești asupra Ucrainei. Totodată, un aparat de zbor a fost găsit prăbușit în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca.

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