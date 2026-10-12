Republica Moldova își propune să deschidă toate capitolele de negocieri rămase pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului. Obiectivul a fost anunțat de președintele Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, țară care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene până la 31 decembrie.

Potrivit Președinției Republicii Moldova, discuția a avut loc cu câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15 și 16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește și extinderea Uniunii Europene.

Aderarea la UE, printre principalele subiecte ale discuției

În cadrul convorbirii, Maia Sandu a reiterat obiectivul autorităților de la Chișinău de a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană și de a deschide toate capitolele de negocieri rămase până la sfârșitul anului.

Irlanda, care deține în prezent Președinția Consiliului UE, are un rol important în coordonarea agendei europene în această perioadă.

Acordul privind pensiile moldovenilor din Irlanda

Cei doi oficiali au discutat și despre relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Irlanda, inclusiv despre acordul în domeniul securității sociale. Acesta urmează să garanteze dreptul la pensie pentru cetățenii moldoveni care au muncit în Irlanda, potrivit informațiilor publicate de Președinție.

Summit european la Dublin, în noiembrie

Un alt subiect abordat a fost summitul Comunității Politice Europene, pe care Irlanda îl va găzdui la Dublin, pe 12 noiembrie. Evenimentul va reuni lideri din întreaga Europă pentru discuții privind securitatea și stabilitatea continentului.

Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică.

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