Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au discutat astăzi, la Helsinki, despre securitatea europeană, războiul din Ucraina, parcursul european al Republicii Moldova și aprofundarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Alexander Stubb a reafirmat sprijinul Finlandei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, subliniind că „locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană” și că țara face parte din familia democrațiilor liberale europene. La rândul său, Maia Sandu a vorbit despre necesitatea consolidării cooperării cu Finlanda în domeniul pregătirii civile, al gestionării situațiilor de criză și al securității, propunând un dialog structurat între cele două țări.

Alexander Stubb a declarat că Finlanda și Republica Moldova împărtășesc valori comune, între care democrația, libertatea, justiția, egalitatea, drepturile omului și statul de drept.

„Finlanda și Moldova au multe lucruri în comun și este o plăcere să continuăm să dezvoltăm și mai mult relațiile dintre țările noastre”, a declarat președintele finlandez.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat și situația de securitate din regiune, inclusiv războiul din Ucraina și integrarea europeană a Republicii Moldova. Alexander Stubb a subliniat importanța Republicii Moldova pentru securitatea europeană și a transmis un mesaj ferm de susținere pentru parcursul european al țării.

„Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană”, a declarat Stubb, adăugând că Republica Moldova face parte din „familia democrațiilor liberale europene”. Președintele Finlandei a apreciat, de asemenea, reziliența cetățenilor Republicii Moldova și angajamentul față de viitorul european al țării.

La rândul său, Maia Sandu a declarat că relațiile dintre Republica Moldova și Finlanda sunt solide și că Chișinăul își dorește să preia din experiența autorităților finlandeze în mai multe domenii.

Șefa statului a menționat, în acest context, gestionarea pandemiei de coronavirus, pregătirea civilă și importanța unei societăți pregătite să facă față situațiilor de criză.

„Avem multe de învățat de la Finlanda: modul ferm în care ați gestionat pandemia de coronavirus, pregătirea civilă și calmul care vine din faptul că ești pregătit”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a propus, totodată, instituirea unui dialog structurat cu Finlanda în aceste domenii, astfel încât cooperarea dintre cele două țări să fie aprofundată și mai vizibilă.

Un alt subiect abordat de Maia Sandu a fost cooperarea în domeniul achizițiilor și al controlului armelor de calibru mic. Șefa statului a declarat că Republica Moldova își dorește să se alăture Finlandei și altor state care lucrează la introducerea unor standarde avansate în aceste domenii.

Maia Sandu a vorbit și despre legăturile dintre cele două țări, făcând referire la experiențele istorice comune și la importanța apărării identității naționale.

Maia Sandu se află astăzi, 2 octombrie, într-o vizită de lucru în Finlanda, la invitația președintelui finlandez Alexander Stubb. La Helsinki, șefa statului a fost primită la Palatul Prezidențial de omologul său finlandez.

În cadrul întrevederii, Maia Sandu și Alexander Stubb discută despre relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Finlanda, securitatea europeană și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit administrației prezidențiale finlandeze, pe agenda discuțiilor se află și războiul Rusiei împotriva Ucrainei, situația generală de securitate din Europa, relațiile transatlantice și ordinea internațională. Întâlnirea este urmată de o conferință de presă comună.

Ulterior, Maia Sandu și Alexander Stubb vor participa la deschiderea Forumului de Securitate, organizat de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale. Forumul se desfășoară în perioada 2–4 octombrie și reunește oficiali și experți pentru discuții despre securitatea și apărarea europeană, cooperarea transatlantică, tehnologiile strategice, securitatea energetică și alte teme de interes internațional.

Ce mai include agenda Maiei Sandu

Agenda vizitei Maiei Sandu mai include întrevederi cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, și cu președintele Parlamentului finlandez, Jussi Halla-aho. Șefa statului urmează să discute, de asemenea, cu parlamentari și alți oficiali finlandezi implicați în dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și Finlanda.