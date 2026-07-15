Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev. Cei doi lideri au discutat despre evoluțiile de securitate din regiune, sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, dar și despre pașii comuni pe drumul integrării europene.

Potrivit Președinției Republicii Moldova, Maia Sandu a reafirmat solidaritatea deplină a țării noastre cu poporul ucrainean și sprijinul pentru eforturile de obținere a unei păci juste și durabile. Republica Moldova participă inclusiv la Coaliția de Voință, alături de alte state care susțin Ucraina în contextul războiului.

Un subiect important al discuțiilor a vizat cooperarea transfrontalieră dintre Republica Moldova și Ucraina. Cei doi șefi de stat au subliniat rolul proiectelor comune în consolidarea rezilienței regiunii și apropierea dintre comunitățile de pe ambele maluri ale frontierei.

„Republica Moldova și Ucraina avansează pe parcursul european – în ultima lună, ambele au deschis negocierile de aderare pe două grupuri de capitole”, a transmis Președinția Republicii Moldova.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a mers astăzi la Kiev, unde a participat la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei, la invitația omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski. La eveniment au fost prezenți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele României, Nicușor Dan, dar și alți lideri europeni, care au transmis mesaje de susținere pentru poporul ucrainean.

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