Buletinele de vot pentru alegerile din UTA Găgăuzia, programate pentru 15 noiembrie, vor intra în tipar marți, 10 noiembrie. Comisia Electorală Centrală anunță că procesul de tipărire va începe la ora 09:00, la Combinatul Poligrafic din Chișinău. La scrutinul de duminică vor fi aleși atât deputații în Adunarea Populară, cât și guvernatorul autonomiei, cunoscut drept bașcan.

Potrivit CEC, procesul de tipărire va putea fi urmărit de reprezentanții concurenților electorali, jurnaliști și observatorii acreditați. Aceștia vor avea acces inclusiv la etapa de confecționare a matriței buletinului de vot și la procedura de lichidare a acesteia după încheierea tipăririi.

Autoritatea electorală precizează că accesul este permis în conformitate cu prevederile Codului electoral, pentru a asigura transparența procesului.

Alegeri în UTA Găgăuzia pe 15 noiembrie

Duminică, 15 noiembrie 2026, locuitorii din UTA Găgăuzia sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Adunarea Populară și noul guvernator al autonomiei. Scrutinul se desfășoară în contextul unei campanii electorale în care concurenții încearcă să obțină sprijinul alegătorilor pentru următorul mandat.