Vasile Costiuc, împreună cu membrii Partidului „Democrația Acasă”, au venit cu o plăcintă la consultările politice organizate astăzi la Președinție pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Acesta a declarat că gestul reprezintă un protest și a susținut că întâlnirile convocate de șefa statului nu reprezintă consultări reale. Totodată, liderul a spus că îl propun pe Igor Grosu la funcția de premier.

Vasile COSTIUC, LIDERUL „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „După cum am promis, am venit la Președinție, dar să vii aici nu înseamnă neapărat că vii la consultări, pentru că ele nu sunt. Am venit în semn de protest, cu o plăcintă, mică, vorba Maiei Sandu, care se plângea că plăcinta e mică. E adevărat că plăcinta e mică și în șase ani nu a crescut. Problema Republicii Moldova este că apetitul celor care împart plăcinta a crescut”.

Totodată, Vasile Costiuc a spus că partidul „Democrația Acasă” îl propun pe Igor Grosu pentru funcția de premier.

Vasile COSTIUC, LIDERUL „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „El îi unicul care cunoaște formula vremurilor bune, care are autoritatea morală și se bucură de popularitatea. Să își asume responsabilitatea actul de guvernare”.

Ulterior, membrii partidului au adus plăcinta în incinta Președinției și au plecat.

Plăcinta lăsată de DA/ PRO TV

Consultările politice pentru desemnarea premierului

Consultările politice convocate de președintele Maia Sandu pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru au început astăzi, la Președinție.

Opoziția boicotează consultările

Mai multe partide au anunțat că vor boicota consultările.

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat astăzi că formațiunea nu va participa la discuțiile convocate de șefa statului.

„Partidul Nostru nu va participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu. Poziția noastră este clară: Republica Moldova nu mai are nevoie de un Guvern PAS 4.0. Țara are nevoie fie de un guvern de profesioniști, format cu participarea mai multor partide parlamentare și extraparlamentare, fie de alegeri parlamentare anticipate”, a transmis Usatîi.

Tot astăzi, membrul fracțiunii parlamentare Alternativa, Ion Chicu a scris pe pagina sa de Facebook că nu va merge la consultările inițiate de președintele Maia Sandu.

Ieri, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a declarat că va boicota consultările de la Președinție: „Astăzi în echipa PAS eu nu văd o candidatură care să poată fi prim-ministru și să poată face față. Noi nu am vorbit în fracțiune, dar noi nu cred că vom participa pentru că problema trebuie de hotărât în general”, a spus Vladimir Voronin, fostul lider PCRM.

Și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova anunțase anterior că nu va participa la consultări, acuzând puterea că mimează dialogul politic: „Care este rostul de a participa la consultările de la Președinție, dacă toată lumea înțelege că ele sunt de formă, pentru a mima respectarea Constituției. Partidul Socialiștilor nu va face jocul ipocrit al guvernării”, a declarat Igor Grosu, liderul PSRM.

De asemenea, Mișcarea Alternativa Națională, care nu figurează în programul consultărilor de astăzi, a anunțat că nu va participa la discuții. Totuși, formațiunea a precizat că, dacă ar fi fost prezentă, l-ar fi propus pe Igor Grosu pentru funcția de premier.

Consultări politice cu PAS

Mâine, 11 iulie, la ora 10:00, Maia Sandu se va întâlni cu partidul de guvernare la consultările politice. Liderul formațiunii PAS, care are majoritate parlamentară, spune că deocamdată discuțiile s-au purtat despre profilul candidatului și că azi ar urma să ia o decizie finală legată de persoana care va fi desemnată să formeze noul guvern.

Grosu a spus ieri că pe lista PAS s-ar afla mai multe nume vehiculate în spațiul public, precum cel al ministrului Educației Dan Perciun, al Economiei Eugeniu Osmochescu, al președintelui Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari sau cel al investitorului Vasile Tofan. Nu a oferit un răspuns clar și când a fost întrebat dacă propunerea de premier ar putea fi chiar el.

Marcel Spatari a confirmat că este unul dintre potențialii candidați la funcția de prim-ministru și spune că experiența sa în integrarea europeană îl recomandă pentru acest post.

Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat săptămâna trecută demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

Citeste si : Cum a ajuns Alexandru Munteanu la conducerea Guvernului: povestea unui premier fără experiență politică, dar cu viziune pro-europeană - VIDEO

Eugen Osmochescu, desemnat premier interimar

Marți, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Eugeniu Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie 2026, până la formarea unui nou executiv.

Potrivit Președinției, desemnarea a fost făcută în temeiul prevederilor Constituției Republicii Moldova și ale Legii cu privire la Guvern, care stabilesc că, în cazul încetării mandatului premierului, șeful statului poate numi un alt membru al Cabinetului pentru a asigura interimatul funcției.

Profilul viitorului premier, conturat de analiști

După demisia lui Munteanu, analiștii spun că viitorul premier ar urma să fie, mai degrabă, un politician decât un tehnocrat. Acesta ar trebui să cunoască foarte bine realitățile din Republica Moldova, să fie proeuropean, un bun comunicator și un lider capabil să atragă profesioniști în echipa sa. Acesta este profilul conturat de invitații Lorenei Bogza într-o ediție specială a emisiunii „În Profunzime”. Expertul comunității WatchDog, Andrei Curăraru, afirmă că deputații PAS Victoria Belous și Marcel Spătari s-ar număra printre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru. Totodată, experții consideră că schimbările s-ar putea extinde și asupra cabinetului de miniștri.

Citeste si : Profilul viitorului premier, conturat de analiști: „Cineva care să poată să negocieze suficient ca să împace interesul politic”. Ce nume din PAS ar putea fi luate în calcul - VIDEO