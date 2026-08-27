După declarațiile făcute la Președinție, cei trei șefi de stat, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat pe scena din Piața Marii Adunări Naționale și au susținut discursuri. Președintele României a evocat momentele grele prin care a trecut poporul nostru, de la opresiuni până la deportări, și a subliniat că, în ciuda tuturor încercărilor, moldovenii și-au păstrat conștiința colectivă și puterea de a-și decide propriul viitor.

Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „La mulți ani Republica Moldova”. Hegel a definit istoria ca fiind istoria conștiinței și oamenii din locurile astea au dovedit de-a lungul timpului că au o conștiință colectivă, în ciuda opresiunilor, deportărilor. Are conducătorii care știu s-o ducă acolo și vă are pe voi care susțineți asta”.

Totodată, Dan a subliniat că președintele Zelenski și poporul ucrainean dovedește că atunci când există conștiință și când oamenii își apără identitatea nimic nu le poate sta în cale. „Țineți-o tot așa”.

Discuție trilaterală la Președinție

Securitatea regională, amenințările generate de războiul Rusiei și parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei au fost principalele subiecte abordate de Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, reuniți la Chișinău de Ziua Independenței țării noastre. După întrevederea trilaterală, cei trei șefi de stat au susținut o conferință de presă comună, în cadrul căreia au vorbit despre sprijinul reciproc și despre consolidarea securității în regiune.

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.