Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit” de gradul II, conferit de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Distincția i-a fost înmânată la Chișinău de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, în cadrul unei întrevederi oficiale.

În cadrul întrevederii, Mihai Popșoi și Andrii Sybiha au discutat despre cele mai recente atacuri rusești asupra infrastructurii Ucrainei, dar și despre parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei.

Oficialii au abordat, de asemenea, proiectele comune în domeniul energiei și infrastructurii, precum și modalitățile prin care cele două țări pot coopera pentru a contracara tentativele Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, Ucraina și întreaga regiune.

„Mergem împreună pe drumul către Uniunea Europeană”

Mihai Popșoi a subliniat că Republica Moldova și Ucraina continuă să avanseze împreună pe calea integrării europene.

„Republica Moldova și Ucraina merg împreună pe drumul către Uniunea Europeană. Suntem pregătiți să deschidem toate clusterele de negociere și contăm pe sprijinul statelor membre ale UE pentru a avansa în acest proces”, a declarat ministrul.

Decorat pentru contribuția sa

În cadrul vizitei, Andrii Sybiha i-a înmânat lui Mihai Popșoi Ordinul „Pentru Merit” de gradul II, acordat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Îi mulțumesc Președintelui Zelenski pentru această distincție, pe care o primesc cu recunoștință”, a menționat Mihai Popșoi.

Ministrul moldovean a calificat întrevederea cu omologul său ucrainean drept o ocazie de a reconfirma cooperarea strânsă dintre Chișinău și Kiev și angajamentul comun pentru securitatea și integrarea europeană a celor două state.