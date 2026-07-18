Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a prezentat progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană în cadrul unei dezbateri de nivel înalt privind extinderea UE, organizată de Comitetul Economic și Social European (CESE). Evenimentul a reunit reprezentanți ai societății civile, sindicatelor și mediului de afaceri din statele membre și candidate ale Uniunii Europene și a fost deschis de președintele CESE, Séamus Boland, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.

În cadrul panelului „Construirea unei Europe mai sigure, mai reziliente și mai securizate”, Mihai Popșoi a vorbit despre reformele realizate de Republica Moldova, rolul societății civile în consolidarea democrației, dar și despre provocările cu care se confruntă țara în drumul spre integrarea europeană.

Ministrul a subliniat că deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale” și Clusterul 6 – „Relații externe” reprezintă o confirmare a progreselor înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE.

„Vom intensifica agenda de reforme pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de familia europeană. Toate aceste eforturi le facem, în primul rând, pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și pentru ca aceștia să beneficieze de servicii mai bune și de aceleași standarde de care se bucură cetățenii europeni”, a declarat Mihai Popșoi.

Oficialul a reiterat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne principala prioritate a Republicii Moldova și a accentuat importanța implicării întregii societăți în acest proces.

Un alt subiect abordat a fost securitatea spațiului informațional. Mihai Popșoi a prezentat experiența Republicii Moldova în combaterea ingerințelor externe și a campaniilor de dezinformare, evidențiind rolul presei independente și al organizațiilor societății civile în protejarea spațiului democratic.

Totodată, ministrul a subliniat că apărarea democrației reprezintă o responsabilitate comună, iar măsurile de securitate trebuie să fie construite în conformitate cu principiile statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale.

În final, Mihai Popșoi a salutat rolul Comitetului Economic și Social European în facilitarea dialogului dintre instituțiile europene și organizațiile societății civile din țările candidate, contribuind la consolidarea unei Europe mai sigure și mai reziliente.