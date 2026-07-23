Relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă rămâne una complicată, însă Chișinăul susține că nu urmărește escaladarea tensiunilor, ci respectarea normelor internaționale și protejarea cetățenilor săi. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni la TVR.

„Avem o relație complicată cu Federația Rusă. Așa cum am comunicat și anterior, Republica Moldova mereu are o abordare corectă, bazată pe dreptul internațional și elementul reciprocității”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul a subliniat că autoritățile de la Chișinău trebuie să asigure servicii consulare pentru cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă, indiferent de circumstanțe.

„Avem o comunitate de cetățeni în Federația Rusă și trebuie să le prestăm servicii consulare, să avem grijă de ei oriunde s-ar afla. Nu ne dorim escaladări, ci dimpotrivă, să reducem din tensiune”, a precizat Popșoi.

Astăzi, Ministerul Afacerilor Externe a venit cu un nou avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Federația Rusă. Instituția recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de situații în care cetățenii străini, inclusiv moldoveni, ar fi fost supuși unor controale riguroase, intimidări sau restricții la intrarea pe teritoriul rus.

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