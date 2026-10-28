Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, efectuează, în perioada 28–29 octombrie, o vizită de lucru în Regatul Țărilor de Jos. Oficialul moldovean va avea întrevederi cu omologul său neerlandez, Tom Berendsen, și cu reprezentanți ai Parlamentului, pentru a discuta despre cooperarea bilaterală, integrarea europeană a Republicii Moldova și oportunitățile economice.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda vizitei include o întrevedere cu președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului neerlandez, Thom van Campen, precum și discuții cu membrii Comisiei pentru politică externă și ai Comisiei pentru afaceri europene.

Sprijin pentru integrarea europeană și investiții

Discuțiile se vor concentra pe consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Țările de Jos, sprijinul pentru parcursul european al țării noastre și dezvoltarea parteneriatelor economice și investiționale.

De asemenea, oficialii vor aborda cooperarea în domeniul securității, în contextul eforturilor Republicii Moldova de a-și consolida reziliența și de a avansa pe calea integrării europene.

Întrevederi cu experți și apariții în presa neerlandeză

În cadrul vizitei, Mihai Popșoi va avea un dialog cu experți ai Institutului de Geopolitică din Haga și ai Centrului de Studii Strategice din Haga.

Totodată, șeful diplomației moldovenești va participa la emisiunea „Buitenhof”, difuzată de postul public de televiziune neerlandez NPO 1, și va acorda un interviu pentru publicația economică „Het Financieele Dagblad”.