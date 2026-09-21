Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, va efectua în această săptămână o vizită de lucru la New York, unde va participa la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Oficialul va face parte din delegația Republicii Moldova, condusă de prim-ministrul Vasile Tofan.

Potrivit ministerului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi va participa și va susține intervenții la mai multe reuniuni internaționale, inclusiv Summitul Platformei Crimeea, reuniunea Grupului de prieteni pentru atragerea la răspundere pentru crimele din Ucraina și o reuniune dedicată prevenirii și gestionării pandemiilor.

Pe agenda ministrului se mai află reuniunea consacrată împlinirii a 75 de ani de la adoptarea Convenției privind statutul refugiaților și Summitul „Parteneriat pentru multilateralism, drept internațional, pace și prosperitate”.

„Participarea la segmentul de nivel înalt al Adunării Generale a ONU oferă o platformă importantă pentru promovarea intereselor și priorităților naționale, inclusiv în contextul parcursului european al Republicii Moldova, și consolidarea cooperării cu partenerii internaționali”, a menționat MAE.

Totodată, la New York, Mihai Popșoi urmează să aibă întrevederi bilaterale cu miniștri de Externe din Ungaria, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Kazahstan, Azerbaidjan, Tunisia și Chile.

De asemenea, oficialul moldovean va discuta cu reprezentanți de nivel înalt ai ONU, inclusiv cu Directorul General al UNESCO, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați și Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.