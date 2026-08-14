Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Natalia Voutova, noul șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, cu prilejul începerii mandatului acesteia în Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe reformele democratice, statul de drept și sprijinul acordat Republicii Moldova în parcursul său european.

Cei doi oficiali au analizat principalele rezultate ale cooperării dintre Republica Moldova și Consiliul Europei și au pus accent pe implementarea Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru perioada 2025–2028.

Potrivit lui Mihai Popșoi, acest instrument are un rol important în susținerea reformelor și în consolidarea instituțiilor democratice, contribuind totodată la îndeplinirea obiectivelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Consiliul Europei este un partener important al Republicii Moldova. Reformele pe care le realizăm împreună contribuie direct la consolidarea instituțiilor democratice și la avansarea parcursului nostru european”, a declarat ministrul Afacerilor Externe.

Statul de drept și drepturile omului, printre priorități

În cadrul întrevederii au fost abordate și subiecte privind consolidarea statului de drept, protecția drepturilor omului și dezvoltarea instituțiilor democratice.

Un alt subiect important a fost perspectiva Republicii Moldova de a avansa către etapa de post-monitorizare în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Această etapă ar marca un progres semnificativ în procesul de consolidare a instituțiilor și standardelor democratice ale țării.

Consiliul Europei își reafirmă sprijinul pentru Chișinău

Natalia Voutova a reiterat disponibilitatea Oficiului Consiliului Europei la Chișinău de a continua sprijinul acordat autorităților moldovene în procesul de implementare a reformelor și a Planului de Acțiuni 2025–2028.

La finalul întrevederii, Mihai Popșoi i-a urat succes Nataliei Voutova în exercitarea noului mandat și și-a exprimat deschiderea pentru consolidarea unei cooperări strânse și eficiente între autoritățile de la Chișinău și Consiliul Europei.

Cooperarea cu Consiliul Europei rămâne una dintre componentele importante ale agendei de reforme a Republicii Moldova, în condițiile în care autoritățile își propun să accelereze transformările instituționale și să avanseze pe calea integrării europene.

La 14 iulie, Republica Moldova a făcut un nou pas important în procesul de integrare europeană. Țara noastră a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, etapă care apropie Chișinăul de obiectivul strategic de a deveni stat membru al blocului comunitar.

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La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.