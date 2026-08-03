Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au fost abordate principalele provocări de securitate din regiune, cooperarea bilaterală și sprijinul Chișinăului pentru Kiev.

Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe evoluțiile privind securitatea regională, continuarea cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și pe parcursul european comun al celor două state.

Un alt subiect important a fost colaborarea în domenii strategice precum transporturile, infrastructura și energia, dar și situația hidrologică din bazinul râului Nistru, care afectează ambele țări.

Moldova își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

Mihai Popșoi a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru eforturile Ucrainei de a obține o pace justă și durabilă, bazată pe respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului ucrainean.

„Astăzi se împlinesc 1.622 de zile de când poporul ucrainean își apără cu demnitate și curaj țara, libertatea și viitorul copiilor. În spatele acestei perioade sunt vieți pierdute, localități distruse și milioane de oameni afectați de războiul de agresiune, neprovocat și ilegal, declanșat de Federația Rusă”, a declarat ministrul de Externe.

Potrivit lui Popșoi, Republica Moldova va continua să fie un partener de încredere al Ucrainei și să contribuie, alături de comunitatea internațională, la consolidarea păcii și stabilității în regiune.

Chișinăul și Kievul, coordonare pe drumul european

În cadrul întrevederii au fost discutate și prioritățile europene ale Republicii Moldova și Ucrainei. Oficialii au apreciat cooperarea dintre cele două state și au reconfirmat disponibilitatea de a continua schimbul de experiență și bune practici pentru avansarea procesului de integrare în Uniunea Europeană.

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a mulțumit Republicii Moldova pentru sprijinul constant acordat Ucrainei și a evidențiat importanța continuării proiectelor comune în domeniul infrastructurii și energiei, în beneficiul cetățenilor ambelor țări.