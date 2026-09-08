Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua pe 9 septembrie o vizită oficială la Sofia, Bulgaria, la invitația omologului său bulgar, Velislava Petrova. Oficialul moldovean va avea mai multe întrevederi la nivel înalt, iar pe agenda discuțiilor se va afla inclusiv sprijinul Bulgariei pentru avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene.

Principalul punct al vizitei va fi întâlnirea dintre Mihai Popșoi și ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Velislava Petrova. Cei doi oficiali vor discuta despre stadiul relațiilor dintre Chișinău și Sofia, precum și despre posibilitățile de aprofundare a cooperării bilaterale în domenii de interes comun.

După întrevedere, miniștrii de Externe ai celor două țări vor susține o conferință de presă comună, programată pentru ora 11:30.

Discuții cu conducerea Bulgariei

Agenda vizitei lui Mihai Popșoi include și o serie de întrevederi cu oficiali de rang înalt de la Sofia. Ministrul moldovean urmează să se întâlnească cu președintele Republicii Bulgaria, Iliana Iotova, președintele Adunării Naționale, Mihaela Dotsova, precum și cu viceprim-ministrul Ivo Hristov.

De asemenea, Popșoi va avea discuții cu președintele Comisiei pentru politică externă a Adunării Naționale, Petar Vitanov, și cu președintele Grupului parlamentar de prietenie Bulgaria–Moldova, Galin Durev.

Parcursul european al Republicii Moldova, pe agenda discuțiilor

Un subiect important al vizitei va fi sprijinul Bulgariei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Oficialii vor aborda relațiile moldo-bulgare, consolidarea cooperării în domenii de interes comun și perspectivele de aprofundare a legăturilor dintre cele două state.

Vizita are loc în contextul eforturilor Chișinăului de a avansa în procesul de integrare europeană și de a consolida sprijinul partenerilor europeni pentru acest obiectiv.