Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru în Italia, unde are programate întrevederi cu oficiali și parlamentari italieni.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la Roma, Mihai Popșoi se va întâlni cu omologul său, Antonio Tajani. Cei doi vor semna un memorandum privind cooperarea în domeniul diplomației cibernetice, rezilienței digitale și combaterii amenințărilor hibride.

Discuții despre integrarea europeană

Agenda include întrevederi cu membri ai Senatului și Camerei Deputaților din Italia. Oficialii vor discuta despre relațiile bilaterale, parcursul european al Republicii Moldova și securitatea regională.

Întâlniri cu moldovenii din Italia

Mihai Popșoi se va întâlni cu membrii comunității moldovenești și va discuta cu studenții Universității Roma Tre. De asemenea, va acorda interviuri agenției Adnkronos și publicației Corriere della Sera.